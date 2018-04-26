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Татарский ТЮЗ им. Кариева открылся в бывшем казанском Доме офицеров
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Татарский ТЮЗ им. Кариева открылся в бывшем казанском Доме офицеров 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Казанский татарской государственный театр юного зрителя им. Г. Кариева открылся на ул. Петербургской в реконструированном кинотеатре «Победа», известном также как Дом офицеров, сообщает пресс-служба исполкома.
Ремонт в этом здании шел с 2015 года. В ходе работ на первом этаже оборудовали кассу и зрительный зал на 231 место. На втором этаже располагаются служебные и офисные помещения, репетиционный зал, мастерские и студия звукозаписи.
В ходе осмотра здания президент РТ Рустам Минниханов отметил, что идея разместить театр им. Кариева в Доме офицеров была правильной. Он обратил внимание на то, что теперь театр находится в самом центре города, рядом с театром кукол «Экият», недалеко от театра им. Г. Камала.
«Мы много говорим о нашей нации, о языке, Если не будет театра, какой язык может быть?», — отметил Рустам Минниханов. По его словам, спектакли, которые ставятся на сцене татарского ТЮЗа, должны притянуть сюда молодежь. Глава республики также пожелал успехов театру, подчеркнув, что есть все условия для работы.
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