В Волгограде Казачий театр расскажет о «Шлыковском местечке» старого Царицына

Волгоградский музыкально-драматический Казачий театр представит спектакль, который позволит окунуться в атмосферу старого Царицына. Спектакль пройдет 26 апреля Начало — в 18.00.

Что интересного? Прежде всего, формат мероприятия. Здесь будет и погружение в историю с прогулкой по городу, и живое общение с директором театра, и сам спектакль-комедия. Мероприятие подготовлено в рамках выездного заседания Краеведческих четвергов совместно с Волгоградской областной библиотекой им. М. Горького. Но обо всем по порядку. Казачий театр предлагает встретиться в одном из красивейших зданий царицынской эпохи. В программе встречи:

— прогулка — экскурсия «Шлыковское местечко». Участок между Казачьим театром и улицей Огарева, где ранее располагались мастерские, базарная площадь и женская гимназия.

— просмотр комедии «Царицынские байки».

Пьеса написана специально для Казачьего театра по мотивам культовой для местных краеведов книги Юрия Войтова , артиста театра.

Для спектакля из книги отобраны семь ярчайших новелл, в каждой из которых показана счастливая сытая жизнь Царицына, описаны щедроты южного города на Волге. При этом купеческая среда оформлена кустодиевским колоритом. Каждая байка в спектакле так или иначе — признание в любви родному городу.

Постановка обещает быть смешной и немного ностальгической: «Люди говорят, что жизнь в Царицыне самая хорошая. Рыбы полна Волга, электричество есть, арбузы солим, детишек рожаем!».

Оценить постановку участники мероприятия смогут после прогулки по городу, а непосредственно перед спектаклем выступит директор Казачьего театра А. Е. Зуев. Он расскажет о Юрии Войтове, авторе «Царицынских баек». По окончании спектакля пройдет презентация проекта Юрия Войтова «Памятная стелла братьев Нобель» в Волгограде в Парке Баку. В холле театра можно будет посетить выставку книг и пьес Ю. А. Войтова.