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«Мисс студенчество» в Башкирии стала 18-летняя первокурсница
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«Мисс студенчество» в Башкирии стала 18-летняя первокурсница 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Башкирском драматическом театре вечером накануне, 25 апреля, прошел финал третьего конкурса «Мисс студенчество Башкирии — 2018».
Судьи выбирали самую красивую девушку, которая учится в одном из уфимских вузов — участвовали 12 представительниц университетов. Сначала все студентки рассказали о себе и о том, почему выбрали именно этот вуз. Дальше девушки пошли танцевать на сцене, участвовали в интеллектуальной викторине, а в конце они продефилировали на сцене в платьях.
— Титул «Мисс студенчество Башкирии — 2018» стала 18-летняя первокурсница УГНТУ Диана Юнусова. Ее заместительнице стала студентка БГУ Дина Бикметова, второй вице-мисс назначили Гузалию Игликову из БГМУ, — сообщили организаторы конкурса.
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