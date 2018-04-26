«Мисс студенчество» в Башкирии стала 18-летняя первокурсница

В Башкирском драматическом театре вечером накануне, 25 апреля, прошел финал третьего конкурса «Мисс студенчество Башкирии — 2018».

Судьи выбирали самую красивую девушку, которая учится в одном из уфимских вузов — участвовали 12 представительниц университетов. Сначала все студентки рассказали о себе и о том, почему выбрали именно этот вуз. Дальше девушки пошли танцевать на сцене, участвовали в интеллектуальной викторине, а в конце они продефилировали на сцене в платьях.

— Титул «Мисс студенчество Башкирии — 2018» стала 18-летняя первокурсница УГНТУ Диана Юнусова. Ее заместительнице стала студентка БГУ Дина Бикметова, второй вице-мисс назначили Гузалию Игликову из БГМУ, — сообщили организаторы конкурса.