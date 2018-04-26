От Александра Пушкина до Наринэ Абгарян: что читает Полина Лазарева

Младшая представительница актерской династии Лазаревых — Немоляевых Полина Лазарева любит классику. Зинаида в «Дядюшкином сне» по Достоевскому, Лариса в «Бесприданнице», Негина в «Талантах и поклонниках» и Лидия в «Бешеных деньгах» по Островскому — самые заметные ее роли в спектаклях текущего репертуара Театра имени Владимира Маяковского. В двух последних, кстати, она выходит на сцену вместе со своей бабушкой Светланой Немоляевой

— Большинство книг, которые произвели на меня самое большое впечатление, входит в школьную программу. Я очень люблю Толстого, мне очень нравятся и « Анна Каренина », и «Детство», и «Юность», и «Семейное счастье». Я с удовольствием перечитываю « Евгения Онегина » Пушкина, смотрю спектакли по нему. Я люблю «Театральный роман» Булгакова — он гениален. Что касается современной литературы, мне очень нравится Наринэ Абгарян и ее роман «Манюня».

Я полюбила читать, когда мне было 10 лет. У меня было сотрясение мозга, и на месяц меня положили лежать дома. Нельзя было смотреть телевизор. Читать тоже было нельзя, но бороться с тягой к чтению родители не могли. Я почему-то начала с Толстого, и мне он так понравился! Я стала читать подряд все его произведения. Уже много лет прошло, но такого оглушающего впечатления на меня никто не производил.

Читать книги я предпочитаю в бумажном виде, по старинке, не люблю электронные. Те, которые мне понравились, я потом дарю друзьям. Но к сожалению, у меня появилась аллергия на книжную пыль, поэтому старые издания я читаю с осторожностью, стараюсь покупать новые.

Лев Толстой «Анна Каренина»

Больше всего в «Анне Карениной» меня зацепила любовная линия. Мне интересны отношения главной героини с Вронским, с мужем. А еще параллельно развивающиеся отношения Китти с Левиным. Говорят, что Толстой, когда начал писать этот роман, не знал заранее, как его закончит. Но я абсолютно уверена, что он знал и как писать, и как жить.

Роман написан много лет назад, но за это время ничего в человеческих отношениях не изменилось. Из «Анны Карениной» многое можно почерпнуть: что хорошо, что плохо, что честно по отношению к себе и к другим, а что нет. Я думаю, что если я сейчас возьмусь перечитывать, то найду совершенно новое и другое для себя. В 10 лет я, конечно, не могла понять какие-то философские мысли Льва Николаевича, но мне кажется, в этом как раз его гений, что его можно читать в любом возрасте — и в старости, и в детстве, и в юности. Недаром же он есть в школьной программе.

Михаил Булгаков «Театральный роман»

«Театральный роман» сделан с очень тонким чувством юмора, с иронией. Первый раз я его прочитала в институте и сейчас, уже поработав какое-то время в театре, нахожу очень много параллелей с реальностью. И в очередной раз убеждаюсь, что поколения меняются, а проблемы остаются одни и те же.

Я вообще люблю Булгакова, он очень разносторонний. И «Записки юного врача», и «Мастер и Маргарита» — такое ощущение, что это все писали разные люди. Еще я читала воспоминания о жене Булгакова Елене, она стала прототипом Маргариты. Мне интересны такие персонажи — мощные и сильные.

Александр Пушкин «Евгений Онегин»

«Евгения Онегина» мне читали еще в детстве. А в школе, понятно, мы наизусть учили куски оттуда — например, письмо Татьяны. Потом у меня в институте была работа по этому роману. У меня и сейчас дома лежит книжка, бывает, иду мимо — возьму, полистаю, почитаю.

Произведения Пушкина можно читать в любом возрасте. Сначала сказки, потом что-то более серьезное. Это еще один пример нашей классики, когда через столько лет произведения по-прежнему актуальны. По «Евгению Онегину» постоянно ставят новые спектакли, и ты каждый раз смотришь на роман с новой стороны.

Юваль Ной Харари «Sapiens. Краткая история человечества»

Это произведение научной литературы, написанное довольно простым языком. Автор, профессор исторического факультета Еврейского университета в Иерусалиме Юваль Ной Харари, прослеживает эволюцию человека от каменного века до нашего времени. В частности, он рассказывает о том, как взаимодействовали разные виды человека, и объясняет причины господства гомо сапиенс.

Хочется верить, что мы произошли не от обезьяны. Хотя, конечно, люди иногда ведут себя хуже, чем животные.

Книгу мне посоветовала подруга, и я решила купить ее при случае. Буквально на следующий день я пришла в гости к родителям и увидела эту книгу у них. Я подумала: это знак, точно надо почитать. Оказалось, что они купили ее моему младшему брату, но он не проникся, и я ее забрала.

Наринэ Абгарян «Манюня»

Я люблю книги про детство, и трилогия «Манюня» — одна из них. Писательница Наринэ Абгарян смешно и талантливо вспоминает свои самые юные годы, бабушек, сестер, хулиганские выходки. У меня мама наполовину армянка, и я имею представление о том, что это за культура, какое там чувство юмора и что за жизнь кипит в этой стране. Абгарян очень точно описала весь этот колорит, с такой любовью к своей семье, народу. Перед глазами возникает целый мир, в котором тебе так хорошо и уютно, и не хочется, чтобы книжка заканчивалась, хочется больше и больше.

У писательницы есть и серьезные книги, например «С неба упало три яблока». Если над «Манюней» я хохотала в голос, то эта произвела совершенно другое впечатление. Говорят, что писателю сложнее дается вторая книга, потому что все силы и внутренние ресурсы идут на первую. Но Абгарян не останавливается и развивается в разных направлениях. Она один из лучших прозаиков современности.