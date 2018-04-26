В Москве представят премьеру инклюзивного спектакля по мотивам «Грозы» Островского

В Москве состоится премьера инклюзивного спектакля «Гроза — среда обитания» по мотивам пьесы Александра Островского . В постановке примут участие 11 инклюзивных актеров театральной школы Центра творческих проектов «Инклюзион» Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение», а также профессиональные артисты и музыканты. Спектакль продолжительностью полтора часа будет проходить 7 мая в 19:00 в Культурном центре ЗИЛ по адресу ул. Восточная, д. 4, корп. 1. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте культурного центра. О премьере сообщила пресс-служба фонда «Со-единение».

В основу постановки легла пьеса Островского «Гроза», авторы сценария обратились к идее классика, интерпретировав темное царство как замкнутую на себе среду обитания особых людей, которая живет по оторванным от реальности законам и понятиям. Город на Волге остается последним оплотом нравственности, а вести извне приносят пришлые люди. Театральная постановка символизирует встречу миров говорящих и не говорящих, слышащих и неслышащих. Текст Островского был адаптирован под возможности студентов — главную роль Катерины играет актриса с нарушениями слуха.

"У пьесы Островского «Гроза» несчастная судьба. После статьи Добролюбова «про луч света в темном царстве», главную героиню только так и воспринимали, и считали, что она рвется к свободе и протестует против устоев и невежества своего окружения. Хотя Островский описывает, прежде всего, силу женской души во всей непредсказуемости, открытости, страстности и беззащитности. Любая женщина может оказаться на месте героини и тогда, и сегодня. Это великий женский архетип. Мы адаптировали текст пьесы к современным реалиям, к особенностям восприятия наших студентов", — рассказал режиссер постановки, педагог инклюзивной театральной студии и преподаватель РАТИ-ГИТИС Михаил Фейгин

"Инклюзион. Школа" была создана в начале 2017 года на базе инклюзивной театральной школы «Со-единение», существовавшей с начала 2016 года. Работа студии нацелена на развитие профессионального инклюзивного театра и системы образования для актеров с разными возможностями, налаживание взаимодействия между театральными вузами и профессионалами различных направлений театра, формирование устойчивого интереса зрительской аудитории к инклюзивному искусству, поиск новых театральных форм и соответствующей методологии для различных инклюзивных групп. В программу обучения входят базовые учебные театральные дисциплины и дополнительные предметы, направленные на саморазвитие и образование людей с особыми потребностями. Спектакль «Гроза — среда обитания» станет отчетной работой студентов московской школы «Инклюзион».

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