Артистам театра имени Моссовета объявлены благодарности

На праздничном вечере также были вручены благодарности Мэра Москвы артистам театра: Дмитрию Щербине Юрию Черкасову . Кроме того, 14 артистов драмы театра получили благодарности министра Правительства Москвы, руководителя Департамента культуры города Москвы за большой вклад в развитие культуры и искусства и плодотворную творческую деятельность.

В юбилейном сезоне театр выпустил 5 премьерных спектаклей, которые с большим интересом были приняты публикой.

Сегодня на прославленную сцену выходят современные мастера театрального искусства и талантливая молодежь, которые продолжают сохранять традиции театра и развивают его в новых направлениях.

Желаем коллективу театра крепкого здоровья, творческого вдохновения и новых успешных проектов!