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Артистам театра имени Моссовета объявлены благодарности
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Артистам театра имени Моссовета объявлены благодарности 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 2 часа назад
Фото: Информационный портал Департамента культуры города Москвы
В торжественной обстановке 25 апреля на сцене театра министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский зачитал коллективу Театра имени Моссовета поздравительное слово Мэра Москвы Сергея Собянина в честь празднования 95-летия.
На праздничном вечере также были вручены благодарности Мэра Москвы артистам театра: Дмитрию Щербине и Юрию Черкасову. Кроме того, 14 артистов драмы театра получили благодарности министра Правительства Москвы, руководителя Департамента культуры города Москвы за большой вклад в развитие культуры и искусства и плодотворную творческую деятельность.
В юбилейном сезоне театр выпустил 5 премьерных спектаклей, которые с большим интересом были приняты публикой.
На сцене Театра Моссовета в разные годы блистали всенародно любимые актеры: Вера Марецкая, Николай Мордвинов, Фаина Раневская, Любовь Орлова, Ростислав Плятт, Леонид Марков, Георгий Тараторкин, Владимир Зельдин и многие другие.
Сегодня на прославленную сцену выходят современные мастера театрального искусства и талантливая молодежь, которые продолжают сохранять традиции театра и развивают его в новых направлениях.
Желаем коллективу театра крепкого здоровья, творческого вдохновения и новых успешных проектов!
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