Театральный фестиваль «Родниковое слово» оценят эксперт «Золотой Маски» и критики Москвы и Петербурга

Международный фестиваль театрального искусства «Родниковое слово» пройдет в Архангельске с 6 по 13 мая. В программе — 23 спектакля от 20 театров России и зарубежья. До последнего времени состав жюри корректировался. О том, кто всё же будет отсматривать программу фестиваля, театр сообщил сегодня.

Проволочки с оформлением экспертного списка были из-за того, что почти у всех театральных критиков очень жесткий график, подтвердить участие заранее они не могут.

В итоге в состав жюри никто из названных лиц не вошел, но судить участников приедут не менее известные критики и театроведы.

Председателем экспертного совета театрального фестиваля «Родниковое слово — 2018» стала профессор Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, театральный обозреватель « Независимой газеты », член редколлегии журнала «Современная драматургия», член Чеховской комиссии РАН Галина Коваленко. Она также была среди экспертов на прошлом фестивале в мае 2016 года.

Театровед и эксперт премий «Золотая маска» в 2016 году и «Золотой софит» Евгений Авраменко , приезжавший в Архангельск в качестве члена жюри на театральный фестиваль «Ваш Выход!..» в октябре 2017 года, также станет одним из судей театрального состязания.

В составе совета — директор Северо-Западного филиала ФГБУ «Редакция » Российской газеты » Анжелика Гурская и театральный критик, кандидат искусствоведения и журналист Ольга Игнатюк.