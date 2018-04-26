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Театральный фестиваль «Родниковое слово» оценят эксперт «Золотой Маски» и критики Москвы и Петербурга
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Театральный фестиваль «Родниковое слово» оценят эксперт «Золотой Маски» и критики Москвы и Петербурга 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Международный фестиваль театрального искусства «Родниковое слово» пройдет в Архангельске с 6 по 13 мая. В программе — 23 спектакля от 20 театров России и зарубежья. До последнего времени состав жюри корректировался. О том, кто всё же будет отсматривать программу фестиваля, театр сообщил сегодня.
Проволочки с оформлением экспертного списка были из-за того, что почти у всех театральных критиков очень жесткий график, подтвердить участие заранее они не могут.
— С жюри фестиваля еще определяемся. Переговоры ведутся с самыми именитыми театральными критиками России — Еленой Дунаевой, Ольгой Свистуновой, Мариной Райкиной, Александром Висловым, — пояснял художественный руководитель «Родникового слова» и главный режиссер театра драмы Андрей Тимошенко на встрече с журналистами ранее.
В итоге в состав жюри никто из названных лиц не вошел, но судить участников приедут не менее известные критики и театроведы.
Председателем экспертного совета театрального фестиваля «Родниковое слово — 2018» стала профессор Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, театральный обозреватель «Независимой газеты», член редколлегии журнала «Современная драматургия», член Чеховской комиссии РАН Галина Коваленко. Она также была среди экспертов на прошлом фестивале в мае 2016 года.
Театровед и эксперт премий «Золотая маска» в 2016 году и «Золотой софит» Евгений Авраменко, приезжавший в Архангельск в качестве члена жюри на театральный фестиваль «Ваш Выход!..» в октябре 2017 года, также станет одним из судей театрального состязания.
В составе совета — директор Северо-Западного филиала ФГБУ «Редакция »Российской газеты» Анжелика Гурская и театральный критик, кандидат искусствоведения и журналист Ольга Игнатюк.
«Родниковое слово» проходит в Архангельске раз в два года. Впервые фестиваль состоялся в 2007 году. Участниками его были всего несколько театральных коллективов, среди которых Санкт-Петербургский академический малый театр — Театр Европы со спектаклем «Братья и сестры» по Фёдору Абрамову. В этом году фестиваль состоится в шестой раз. На игровых площадках города выступят театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Рязани, Нижнего Новгорода, Кирова и других городов России. Среди зарубежных театров — представители Македонии, Сербии и Испании.
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