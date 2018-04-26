В Подмосковье дадут старт проекту «Театр идет в город»

3 мая в городской больнице города Мытищи стартует пилотный проект «Театр идет в город». Его смысл заключается в том, что театры будут давать спектакли не на театральной сцене, а по месту работы своих зрителей. Первопроходцем этого проекта выступил мытищинский театр «ФЭСТ», который на днях отметит свое 30-летие. Его примеру уже готовы последовать театры из Москвы, Подмосковья и других регионов России.

«Цель этого проекта — расширить и разнообразить театральную аудиторию, и в первую очередь, аудиторию театров малых городов, — говорит художественный руководитель театра «ФЭСТ», заслуженный артист России Игорь Шаповалов . — Практика выездных спектаклей была широко распространена еще в советские годы. Не секрет, что многие люди хотели бы ходить в театры больше и чаще, но не всегда им позволяет это сделать загруженность на работе, необходимость добираться до театра по пробкам, кроме того, не все могут заплатить за билеты, несмотря даже на щадящие цены. Город приходит к нам в театр, но иногда и театр должен выходить в город и быть ближе к людям».

3 мая театр «ФЭСТ» выступит перед детьми, которые лечатся в детском отделении городской больницы в Мытищах, со спектаклем «Фунтик». 7 мая зрителями уже станут сотрудники полиции. Для них прямо в управлении МВД по г. Мытищи будет показан спектакль «Прикосновение». В июне выездные спектакли пройдут в одном из Научно-исследовательских институтов и налоговой инспекции Мытищ.