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Команда «Герои нашего времени» ждёт итогов фестиваля самоуправления
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Команда «Герои нашего времени» ждёт итогов фестиваля самоуправления 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
Напомним: «Герои нашего времени» представляли на фестивале бутовскую школу №2114. А сам окружной фестиваль самоуправления, названный «На всех парусах», завершился на днях и ещё не успел подвести итоги.
Пятым, завершающим, этапом фестиваля самоуправления стала интеллектуальная игра «Мой совет». Команда «Герои нашего времени» также приняла в ней участие.
Бутовские школьники прошли интересный квест, посвящённый ученическому самоуправлению и истории Москвы. По мнению работников школы №2114, её ученики выступили достойно.
Хотя итоги фестиваля ещё не подвели, юные бутовчане надеются на высокое место. И, видимо, эти надежды не беспочвенны. Сбудутся ли они, покажет ближайшее время, но желаем ребятам, чтобы их надежды сбылись.
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