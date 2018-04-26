Дошколята из Войковского продемонстрировали актерские таланты

Детские сады школы №2099 Войковского стали участниками тематической «Недели театров». На суд зрителей представили сказки «Теремок», «Репка», «Муха-Цокотуха» и другие. Постановки дошколята готовили вместе с воспитателями.

«При показе спектаклей были использованы разнообразные декорации, костюмы, ширмы, — говорится на официальном сайте школы. — Ребята с удовольствием перевоплощались в героев любимых сказок, сопровождая свои выступления стихами, музыкой и танцами. Для многих из них это было первым публичным выступлением».

Как уточняют организаторы, зрители-дошкольники тепло приняли юные дарования и награждали артистов бурными аплодисментами. (ео)