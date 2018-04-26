Жители Саратова выступают против сноса оперного театра

Намерение, озвученное главой Саратовской области Валерием Радаевым , о возможном сносе одного из старейших учреждений культуры, вызвало серьезный резонанс в обществе.

Напомним, ранее губернатор заявил, что в том случае, если ремонт Академического театра оперы и балета невозможен, от него попросту избавятся.

Правда, перед такими решительными действиями, в правительстве региона обещали проконсультироваться со специалистами. Об общественных слушаниях речи, к сожалению, не зашло.

Обсуждение заявления Радаева вышло на просторы интернета. Так, в частности в группе «Новости Саратова» в социальной сети Facebook наши читатели поделились своими соображениями по этому поводу.

Отметим, что все высказавшиеся саратовцы резко против сноса исторического памятника, который не производит впечатления аварийного.

«Надо смотреть не только то, что происходит наверху и по стенам здания театра, но и внизу, в подвалах, в фундаменте, так как именно от состояния нижней несущей части зависит его дальнейшая судьба, — пишет наш читатель Игорь Пролеткин. — Кроме этого необходимо «мониторить» уровень грунтовых вод под зданием театра и вокруг него. Здание театра сложной конструкции. Во многом уникально. Необходимо устранять не следствие, а причину отчего плывёт и трещит всё здание».

Алексеев Владимир в свою очередь отмечает, что нужно скрывать фундамент с внешней стороны на 1,5-2 метра минимум, чем глубже, тем лучше: «В тех местах, где трещины на стенах, в старый фундамент вбить вполовину арматуру (1 метр 12-14 мм.) И залить хорошим цементом, те места, которые выкопали. Мы таким образом спасли своё здание от разрушения, тоже начали в стенах трещины образовываться и расти. После того, как сделали данную работу с укреплением фундамента, трещины перестали расти. И уже лет 7 они стоят на одном месте».

Саратовцы также сравнивают ситуацию с оперным с Троицким храмом, который в течение не одной сотни лет дал сильный крен, превратившись в некое подобие Пизанской башни. Однако никто даже не заикнулся о том, что сносить древнейший памятник зодчества.