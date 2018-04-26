Самодеятельные актеры выступили перед подопечными центра соцобслуживания Савеловского

Свой новый спектакль показали актеры самодеятельного театра «Улыбка» в филиале «Савеловский» территориального центра соцобслуживания «Беговой».

Посетители отделения дневного пребывания увидели постановку «Сказка о нечисти лесной, о старости печальной и службе социальной». Об этом рассказали в администрации учреждения.

— К выступлению участники театральной мастерской «Улыбка» готовились около двух месяцев. Актеры учили текст, вживались в роль, сами придумывали и шили себе костюмы, разрабатывали сценический грим и прически, — поделился представитель администрации.