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Самодеятельные актеры выступили перед подопечными центра соцобслуживания Савеловского
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Самодеятельные актеры выступили перед подопечными центра соцобслуживания Савеловского 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Свой новый спектакль показали актеры самодеятельного театра «Улыбка» в филиале «Савеловский» территориального центра соцобслуживания «Беговой».
Посетители отделения дневного пребывания увидели постановку «Сказка о нечисти лесной, о старости печальной и службе социальной». Об этом рассказали в администрации учреждения.
— К выступлению участники театральной мастерской «Улыбка» готовились около двух месяцев. Актеры учили текст, вживались в роль, сами придумывали и шили себе костюмы, разрабатывали сценический грим и прически, — поделился представитель администрации.
Добавим, что руководит творческой мастерской культорганизатор филиала Наталья Осипова. (мю)
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