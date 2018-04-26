В клубе «Родничок» на улице Юннатов состоялась встреча с Вероникой Думпе

В клубе культуры и эстетики «Родничок» на улице Юннатов состоялся концерт заслуженной артистки России, солистки Государственного академического Большого театра и Московского музыкального театра «Геликон-опера» Вероники Думпе.

Об этом рассказали в администрации досугового учреждения.

— Для участников мероприятия была подготовлена концертная программа. Прозвучали арии из опер, классические романсы и народные песни. Также для зрителей был проведен мастер-класс, — пояснил представитель администрации.

Клуб культуры и эстетики «Родничок» расположен по адресу ул. Юннатов, 17/2. (мю)