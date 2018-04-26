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В клубе «Родничок» на улице Юннатов состоялась встреча с Вероникой Думпе
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В клубе «Родничок» на улице Юннатов состоялась встреча с Вероникой Думпе 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В клубе культуры и эстетики «Родничок» на улице Юннатов состоялся концерт заслуженной артистки России, солистки Государственного академического Большого театра и Московского музыкального театра «Геликон-опера» Вероники Думпе.
Об этом рассказали в администрации досугового учреждения.
— Для участников мероприятия была подготовлена концертная программа. Прозвучали арии из опер, классические романсы и народные песни. Также для зрителей был проведен мастер-класс, — пояснил представитель администрации.
Клуб культуры и эстетики «Родничок» расположен по адресу ул. Юннатов, 17/2. (мю)
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