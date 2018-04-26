Куда сходить на первомайские праздники в Уфе?

Пожалуй, основными событиями на первомайские выходные станет запуск фонтанов. Но уфимцы, которые останутся в городе, найдут и другие места, куда сходить всей семьей.

25-27 апреля

25 апреля — 4 мая в Доме-музее Ленина всех ждут на выставку «Мир! Труд! Май!

27 апреля заработает фонтанный комплекс, расположенный на площади им. Салавата Юлаева. Одновременно с ним будет запущен фонтан у Дворца им. С. Орджоникидзе.

27 апреля — 2 мая в Городском дворце культуры, ДК „Химик“, Уфимской детской филармонии и Театре юного зрителя пройдут праздничные концерты и вечера отдыха.

Пятница, 28 апреля

В концертном зале ансамбля им. Ф. Гаскарова коллектив расскажет и покажет все этапы зарождения нового танца. У желающих будет уникальная возможность изучить историю главного танцевального коллектива республики, встретиться с ведущими артистами ансамбля, заслуженными и народными артистами РБ и примерить на себе знаменитые на весь мир танцевальные образы.

Вас также ожидают на бесплатном мастер-классе по йоге во 2 корпусе Национальной библиотеки имени Заки Валиди в клубе „Силиго“. Специальный гость мероприятия доктор Суреш Бабу из Индии — известный в Москве преподаватель йоги, имеющий учёную степень доктора медицинских наук.

Начнут работы фонтаны: в скверах ДК „Моторостроитель“; им. Мустая Карима; фонтан памятника „Кураю“ перед кинокомплексом „Искра“.

Суббота, 29 апреля

Запустить свой первый бумажный кораблик приглашают в парк им. Аксакова. Здесь будут представлены зоны партнеров мероприятия, а мастерская детских праздников „Игого“ подарят счастливчикам наборы для изготовления нетонущих кораблей.

Во Дворце Молодёжи пройдёт юбилейный концерт Московского Башкирского ансамбля танца „Алтын Ай“ в честь пятилетнего юбилея. Программа посвящена 73-летию Победы.

Насладиться национальным колоритом можно и в театре „Нур“. Здесь покажут весёлую комедию „Похищение девушки“. Спектакль поставлен по пьесе знаменитого башкирского драматурга Мустая Карима.

В парке им. Якутова состоится конкурс рисунков на асфальте „Детство — это ты“.

В сквере им 50-летия Победы — эстафета, посвящённая празднику Весны и Труда.

В Ботаническом саду — чемпионат Уфы по спортивному ориентированию.

Воскресенье, 30 апреля

Мастер-класс „Fashion портрет. Маркеры“ подходит для тех, кто мечтает научиться рисовать в Арт-пространстве MALEVICH в ВДНХ-дом, 2 этаж.

В Молодёжном театре состоится спектакль „Валентинов день“. Пьеса ультрамодного драматурга и режиссёра И. Вырыпаева является логическим продолжением популярной пьесы Михаила Рощина „Валентин и Валентина“.

Понедельник, 1 мая Торжественное открытие третьего сезона работы площади двух фонтанов на Кирова, 27 начнётся с акустического фестиваля.

Заработают фонтаны: в парке культуры и отдыха „Первомайский“, в парке им. В. И. Ленина, сквер ДТ „Орион“, музыкальный фонтан в сквере „Театральный“, именуемый также „Семь девушек“

В Центре современного искусства „Облака“ пройдёт первая мультимедийная галерея в Уфе — Simbeeoz. Экспозиция познакомит зрителей с более чем 20-летним опытом художников из Великобритании, Канады, Соединенных Штатов Америки.

В „Papa`s Club“ пройдёт персональная выставка картин Гузель Байгускаровой в технике пастель и масло.

В парке „Дёмский“ пройдёт семейный праздник „Велодетство“ с развлекательной и спортивной программой.

Также 1 мая в парках районов Уфы пройдут культурно-массовые мероприятия: конкурсы, концерты, спортивные соревнования.