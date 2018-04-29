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В Уфе открыли фонтан у памятника Мустаю Кариму
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В Уфе открыли фонтан у памятника Мустаю Кариму 

ufa1.ru 41 минуту назад
Фото: ufa1.ru
Вчера, 28 апреля, на площади им. М. Карима запустили фонтан.
— В преддверии Праздника и Труда в Уфе стала доброй традицией открывать сезон фонтанов. И с сегодняшнего дня здесь горожане будут собираться, встречаться и общаться. В последние годы наш город преобразовывается, становится все краше, появляются много красивых скверов и парков, где населению предоставляется возможность для отдыха, — отметил Сынтимир Биктимирович.
В рамках мероприятия состоялась церемония награждения победителей районного конкурса среди людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!».
На площадке сквера выступили лучшие солисты и творческие коллективы художественной самодеятельности, представив, как вокальные композиции, так и танцевальные номера.
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