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В Уфе открыли новый фонтан
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В Уфе открыли новый фонтан 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Сегодня, 28 апреля, в Калининском районе башкирской столице состоялось открытие фонтана в Сквере моторостороителей в микрорайоне Инорс.
— Это любимое место семейного отдыха, место встреч влюблённых, место, где с удовольствием отдыхают жители района. Перед жителями и гостями района в честь открытия фонтана выступили воспитанники объединения детских и подростковых клубов «Лидер», — рассказали в городской администрации.
Содержанием фонтанов занимается компания «Горзеленхоз» — она выиграла тендер на круглогодичный контроль за сохранностью водных декораций.
— Например, работники будут каждый день чистить фонтаны от мусора и дважды в месяц менять в них воду, — сообщается в документации аукциона.
У каждого из фонтанов свой график работы. Например, у «Дома республики» жирандоль будет каждый день включаться в 8:00 и выключаться в 22:00, в сквере «Театральный» время работы фонтана с 10:00 до полуночи.
Содержание фонтанов в 2018 году обойдется администрации в семь миллионов и 64 тысячи рублей.
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