В Уфе открыли новый фонтан

Сегодня, 28 апреля, в Калининском районе башкирской столице состоялось открытие фонтана в Сквере моторостороителей в микрорайоне Инорс.

— Это любимое место семейного отдыха, место встреч влюблённых, место, где с удовольствием отдыхают жители района. Перед жителями и гостями района в честь открытия фонтана выступили воспитанники объединения детских и подростковых клубов «Лидер», — рассказали в городской администрации.

Содержанием фонтанов занимается компания «Горзеленхоз» — она выиграла тендер на круглогодичный контроль за сохранностью водных декораций.

— Например, работники будут каждый день чистить фонтаны от мусора и дважды в месяц менять в них воду, — сообщается в документации аукциона.

У каждого из фонтанов свой график работы. Например, у «Дома республики» жирандоль будет каждый день включаться в 8:00 и выключаться в 22:00, в сквере «Театральный» время работы фонтана с 10:00 до полуночи.

Содержание фонтанов в 2018 году обойдется администрации в семь миллионов и 64 тысячи рублей.