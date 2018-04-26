Актрисы театральной студии «На Дмитровке» представят зрителям драму «Это, девушки, война»

В честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне актрисы театральной студии «На Дмитровке» 9 мая представят зрителям спектакль «Это, девушки, война» по мотивам драмы Тараса Дрозда . Показ состоится в филиале Музея Есенина на Клязьминской улице. Об этом сообщили в пресс-центре учреждения.

«Спектакль посвящен радисткам-шифровальщицам, работавшим в тылу нашей армии в 1943 году. Четыре девушки готовы отдать свою жизнь за Родину. Они ютятся в закрытом помещении под строгим контролем, потому что являются работницами спецсвязи: две шифровальщицы, две кодировщицы. Получив секретную информацию, они начинают обсуждать ее, пытаясь определить, когда же будет победное наступление, что являлось в годы войны преступлением», — описывается в сообщении пресс-центра сюжет спектакля.

Спектакль начнется в 17.00. Забронировать билеты, а также получить подробную информацию можно по телефону 8 (495) 483-95-15.

Адрес филиала Музея Есенина: Клязьминская улица, д. 21, корп. 2. (мю)