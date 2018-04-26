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Актрисы театральной студии «На Дмитровке» представят зрителям драму «Это, девушки, война»
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Актрисы театральной студии «На Дмитровке» представят зрителям драму «Это, девушки, война» 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 32 минуты назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне актрисы театральной студии «На Дмитровке» 9 мая представят зрителям спектакль «Это, девушки, война» по мотивам драмы Тараса Дрозда. Показ состоится в филиале Музея Есенина на Клязьминской улице. Об этом сообщили в пресс-центре учреждения.
«Спектакль посвящен радисткам-шифровальщицам, работавшим в тылу нашей армии в 1943 году. Четыре девушки готовы отдать свою жизнь за Родину. Они ютятся в закрытом помещении под строгим контролем, потому что являются работницами спецсвязи: две шифровальщицы, две кодировщицы. Получив секретную информацию, они начинают обсуждать ее, пытаясь определить, когда же будет победное наступление, что являлось в годы войны преступлением», — описывается в сообщении пресс-центра сюжет спектакля.
Спектакль начнется в 17.00. Забронировать билеты, а также получить подробную информацию можно по телефону 8 (495) 483-95-15.
Адрес филиала Музея Есенина: Клязьминская улица, д. 21, корп. 2. (мю)
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