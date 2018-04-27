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«Московская весна A Cappella» встретит жителей ЮВАО в парке «Кузьминки»
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«Московская весна A Cappella» встретит жителей ЮВАО в парке «Кузьминки» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 16 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Вокальные и танцевальные мастер-классы, арт-инсталяции и концерты ждут жителей ЮВАО на территории музея-заповедника «Кузьминки-Люблино» с 27 апреля по 09 мая.
В этот период там пройдут мероприятия московского фестиваля «Московская весна A Cappella». Ежедневно на главной сцене парка будут выступать артисты кавер-групп, а в выходные там представят красочный мюзикл, который привлечет внимание как детей, так и взрослых.
Посетителей также ждут аниматоры, вместе с которыми можно будет поиграть в крикет, петанк и городки. Будет работать игровая и фотозона, пройдут лекции на музыкальную тематику и другие не менее интересные программы.
Гостей ждут в выходные с 13.00 до 19.00, в будни — с 15.00 до 19.00.
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