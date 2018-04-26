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Блогер Владимир Лешуков: Табаковцы на сцене Саратова. Браво!
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Блогер Владимир Лешуков: Табаковцы на сцене Саратова. Браво! 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Что могу сказать насчет финального спектакля больших гастролей Театра Олега Табакова? Он был лучшим!
И единственный из всех, который мне действительно очень понравился. «Школа жен» Жана-Батиста Мольера. Классическая французская комедия в шикарной классической постановке. Браво режиссеру Александру Хухлину! Аплодисменты, кстати, грянули тоже, по-моему, самые мощные за все пять дней гастролей. Криков «Браво!» ранее на гастрольных спектаклях «Табакерки» не слышал.
Вечная, притом великолепно поставленная классика и нужна театральному зрителю — а не «модная рукопожатная режиссура» голых поп, геев, педофилов, садомазохизма на сцене, забрасывания дерьмом Путина и РПЦ. Ну, то есть, когда «продвинутый режиссер» издевается над классикой, превращая ее в тошнотворную отсебятину.
Увы, спектакли, подобные «Школе жен», в отдельных театрах уже кажутся редкостью на общем фоне превалирующих либеральных трендов режиссуры. У меня к постмодернистскому творчеству Богомолова и компании отношение такое же, как у двух замечательных Народных артисток, снимавшихся в моем телепроекте — Валентины Илларионовны Талызиной и Риммы Ивановны Беляковой, с которыми я данную тему довольно подробно обсуждал. И, было понятно, что мыслим, смотрим, оцениваем абсолютно одинаково.
Режиссура — это не раздеть всех героев, сделать их визжащими геями или нацепить на них клоунские носы, режиссура — это оставить героев одетыми, но показать зрителю весь их сложный внутренний мир, все сокровенные переживания, каждый смысл литературного произведения, полностью погрузить зрителя в замысел автора — заставить сердцем и душой пережить задуманный автором эффект. Автором! А не интерпретатором-режиссером, изуродовавшим Достоевского, либо Островского ради реализации своих дурно пахнущих амбиций.
Еще раз благодарю за восхитительный театральный вечер создателя спектакля — Александра Хухлина и занятых в постановке артистов. Играли Александр Семчев, Виталий Егоров, Анастасия Тимушкова, Павел Шевандо, Василий Бриченко, Наталья Качалова, Андрей Фомин, Артур Касимов, Александр Кузьмин, Дмитрий Бродецкий, Максим Сачков, Василий Неверов, Алексей Князев, Александр Самсонов.
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