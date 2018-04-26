Блогер Владимир Лешуков: Табаковцы на сцене Саратова. Браво!

Что могу сказать насчет финального спектакля больших гастролей Театра Олега Табакова ? Он был лучшим!

И единственный из всех, который мне действительно очень понравился. «Школа жен» Жана-Батиста Мольера. Классическая французская комедия в шикарной классической постановке. Браво режиссеру Александру Хухлину ! Аплодисменты, кстати, грянули тоже, по-моему, самые мощные за все пять дней гастролей. Криков «Браво!» ранее на гастрольных спектаклях «Табакерки» не слышал.

Вечная, притом великолепно поставленная классика и нужна театральному зрителю — а не «модная рукопожатная режиссура» голых поп, геев, педофилов, садомазохизма на сцене, забрасывания дерьмом Путина и РПЦ . Ну, то есть, когда «продвинутый режиссер» издевается над классикой, превращая ее в тошнотворную отсебятину.

Увы, спектакли, подобные «Школе жен», в отдельных театрах уже кажутся редкостью на общем фоне превалирующих либеральных трендов режиссуры. У меня к постмодернистскому творчеству Богомолова и компании отношение такое же, как у двух замечательных Народных артисток, снимавшихся в моем телепроекте — Валентины Илларионовны Талызиной Риммы Ивановны Беляковой , с которыми я данную тему довольно подробно обсуждал. И, было понятно, что мыслим, смотрим, оцениваем абсолютно одинаково.

Режиссура — это не раздеть всех героев, сделать их визжащими геями или нацепить на них клоунские носы, режиссура — это оставить героев одетыми, но показать зрителю весь их сложный внутренний мир, все сокровенные переживания, каждый смысл литературного произведения, полностью погрузить зрителя в замысел автора — заставить сердцем и душой пережить задуманный автором эффект. Автором! А не интерпретатором-режиссером, изуродовавшим Достоевского, либо Островского ради реализации своих дурно пахнущих амбиций.