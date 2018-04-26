В Московском детском музыкальном театре имени Наталии Сац проходит проходит фестиваль школьных театров

На открытии фестиваль поприветствовал театр учеников средних классов Школы имени Наталии Сац, и в этом театрализованном приветствии словно символически содержались все девизы фестиваля:

"Театр нам жить помогает!", — пели дети, — «Если ты в театр не ходишь, ты будешь каким? Унылым и злым!» А завершили выступление жизнеутверждающим четверостишием:

"С театром жить веселее,

С искусством мы по жизни пойдём!..

В театр ходите скорее,

Чтоб интереса к жизни не терять!" Фото: театр им. Наталии Сац Представители префектур ЮЗАО и ТиНАО, при поддержке которых проводится этот форум, а также члены жюри, которое возглавляет заслуженный учитель России, заведующая литературно-педагогической частью Театра Сац Роксана Николаевна Сац единодушно подчеркивали, что двенадцатый фестиваль — это важный рубикон. Фестивальное движение началось с десятка коллективов, и сегодня в афише — около полусотни спектаклей. Их жанровый диапазон очень разнообразен, а профессиональный уровень очень высок. Конечно, бывают работы, в которых несколько не рассчитаны силы юных артистов. И разобрать эти недостатки очень помогает специальная часть фестивальных программ — так называемые обсуждения. Каждый день после просмотра всех спектаклей, все участники собираются в зале и вместе с жюри обсуждают представленные работы. Это неформальное, живое общение, возможно, гораздо важнее всяких наград и премий. Ведь в этих беседах юные исполнители получают оценки от мастеров театра. И тем самым передаются и приумножаются традиции академического театра. Фото: пресс-служба театра им. Наталии Сац Многие спектакли наполнены сложным сценическим движением. Большинство юных артистов поражают прекрасно поставленными голосами и чёткой артикуляцией. И почти всем хочется сказать словами Станиславского: «Верю!» Поражает смелость, желание постигать новые горизонты, стремление осваивать музыкальные жанры, осваивание различных танцевальных техник, введение в спектакли многообразных приёмов сценического движения. Каждый день фестиваля демонстрирует стремление юных артистов обращаться именно к МУЗЫКАЛЬНОМУ театру. И это вдохновляет и радует не только участников, но и организаторов форума.

С 14:00 до 19:00 проходят просмотры фестивальных спектаклей и награждение участников.