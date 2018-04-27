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«Весенний коктейль» ждет посетителей Московской усадьбы Деда Мороза
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«Весенний коктейль» ждет посетителей Московской усадьбы Деда Мороза 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Праздник «Весенний коктейль», посвященный Международному дню птиц и Дню весны и труда проведут в Московской усадьбе Деда Мороза 29 апреля.
— В этот воскресный день в нашей усадьбе юных гостей ожидает много песен, задорных игр и веселых танцевальных миниатюр, — сообщил представитель усадьбы Вадим Лавров.
Вместе с постоянными участниками праздничных программ театра песни «Мечта» и театра танца «Джига-дрыга» на главной сцене Изумрудной площади усадьбы выступят начинающие и уже признанные артисты вокально-эстрадной студии «Дебют — Москва», а также многократные победители всероссийских певческих конкурсов Гордей Юфкин и Анна Макеева.
Гостей ждут по адресу: Волгоградский проспект, владение 168Д. Начало — в 12.00. Вход свободный.
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