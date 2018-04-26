Саратовская театральная студия ищет двойника Пушкина в Ставрополе

Саратовские студенты ищут двойника Пушкина в Ставрополе, сообщают в одном из городских интернет-сообществ.

Театральная студия из Саратова приедет в Ставрополь на Всероссийскую студенческую весну. В их постановке задействован актёр, исполняющий роль Пушкина. К сожалению, юноша не может присоединиться к труппе, поэтому студенты ищут дублёра в Ставрополе.

Чтобы стать «Пушкиным» и помочь саратовским ребятам, достаточно иметь максимально похожую внешность: тёмные кудри, бакенбарды и смуглую кожу. Высокий рост не требуется, заучивание текста — тоже.