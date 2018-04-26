Ещё
Саратовская театральная студия ищет двойника Пушкина в Ставрополе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Саратовская театральная студия ищет двойника Пушкина в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Саратовские студенты ищут двойника Пушкина в Ставрополе, сообщают в одном из городских интернет-сообществ.
Театральная студия из Саратова приедет в Ставрополь на Всероссийскую студенческую весну. В их постановке задействован актёр, исполняющий роль Пушкина. К сожалению, юноша не может присоединиться к труппе, поэтому студенты ищут дублёра в Ставрополе.
Чтобы стать «Пушкиным» и помочь саратовским ребятам, достаточно иметь максимально похожую внешность: тёмные кудри, бакенбарды и смуглую кожу. Высокий рост не требуется, заучивание текста — тоже.
АиФ Ставрополье: последние новости
Драмтеатр в Черкесске будут реконструировать В Ставрополе официально открыли музей «Россия - Моя история» В Минводах открылся музей казачьей истории
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру24
Как уходили знаменитости16
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы14
Киноляпы, которые никто не замечал23
Волшебные преображения звёзд
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение