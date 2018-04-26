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Стала известна культурная программа ПМЭФ-2018
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Стала известна культурная программа ПМЭФ-2018 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: 360tv.ru
Организаторы Петербургского международного экономического форума, который состоится 24–26 мая 2018 года, опубликовали культурную программу мероприятия. Участников форума ждут концерты и выставки российских и зарубежных артистов.
23 мая на сцене Михайловского театра состоится гала-концерт в поддержку борьбы с онкологическими заболеваниями, в Музее Фаберже будет организован благотворительный вечер, где выступят пианистка Мира Евтич и симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. В Гербовом зале Государственного Эрмитажа откроется музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга».
24 мая в рамках перекрестного года России и Японии на сцене концертного зала Мариинского театра выступит японский ансамбль AUN J Classic Orchestra. В галерее искусств KGallery пройдет торжественное открытие выставки «Космос. Истории людей». В Михайловском театре пройдет прием с участием пианиста Бориса Березовского.
25 мая в президентской библиотеке состоится благотворительный гала-концерт с участием солиста Мариинского театра народного артиста РФ Владимира Галузина, лауреатов международных конкурсов юных вокалистов Елены Образцовой, известного виолончелиста и народного артиста РФ Сергея Ролдугина.
В Концертном зале Мариинского театра выступит хор туринского Театра Реджо, на Новой сцене Мариинского театра пройдет совместное выступление оркестра Дрезденской государственной капеллы и прославленного пианиста Дениса Мацуева, а на основной сцене Мариинского театра состоится гала-концерт к 200-летию Мариуса Петипа.
Торжественное мероприятие от имени губернатора Санкт-Петербурга для гостей и участников ПМЭФ-2018 пройдет 26 мая на Дворцовой площади и завершится гала-концертом «Классика на Дворцовой».
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