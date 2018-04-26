Спектакль «Дядя Ваня» покажут под открытым небом в музее‑заповеднике «Мелихово» 1 мая

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в Подмосковье на Сиреневой аллее 1 мая покажут спектакль «Дядя Ваня», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» уже больше 10 лет существует профессиональный театр «Чеховская студия», известный не только в России, но и за ее пределами. 1 мая мелиховский театр представит премьеру спектакля «Дядя Ваня» под открытым небом», — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева

По ее словам, действие пьесы будет разворачиваться в тех местах, где жил и работал сам автор — Антон Павлович Чехов

В конце лета театр планирует представить еще одну премьеру на открытом воздухе — по самому загадочному и мистическому произведению А. П. Чехова «Черный монах».