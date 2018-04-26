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Спектакль «Дядя Ваня» покажут под открытым небом в музее‑заповеднике «Мелихово» 1 мая
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Спектакль «Дядя Ваня» покажут под открытым небом в музее‑заповеднике «Мелихово» 1 мая 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в Подмосковье на Сиреневой аллее 1 мая покажут спектакль «Дядя Ваня», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
«В государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» уже больше 10 лет существует профессиональный театр «Чеховская студия», известный не только в России, но и за ее пределами. 1 мая мелиховский театр представит премьеру спектакля «Дядя Ваня» под открытым небом», — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.
По ее словам, действие пьесы будет разворачиваться в тех местах, где жил и работал сам автор — Антон Павлович Чехов.
Пьесу «Дядя Ваня» покажут на Сиреневой аллее музея-усадьбы. В спектакле задействованы ведущие артисты театра — заслуженная артистка России Наталья Беляева, Полина Елисеева, Марина Суворова, Андрей Богданов, Владимир Курочкин, Виктор Рябов, Антон Белый и другие. Режиссер спектакля Кирилл Лоскутов.
В конце лета театр планирует представить еще одну премьеру на открытом воздухе — по самому загадочному и мистическому произведению А. П. Чехова «Черный монах».
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