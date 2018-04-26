Стеклов Владимир Александрович

Дата рождения: 3 января 1948 год Место рождения: Караганда, Казахстан

Знак зодиака: Козерог

Путь к театральным подмосткам у Владимира Александровича был непростым. Он родился в Караганде, а спустя год семья переехала в Астрахань. Мальчик воспитывался мамой и бабушкой. В то время заниматься талантами ребенка им было некогда, зарабатывали на жизнь. Воспитывала будущего артиста улица. Особого интереса к учебе Стеклов не проявлял до тех пор, пока мама не устроилась работать бухгалтером в астраханский народный театр. Бывая у нее на работе, Владимир заглядывал за кулисы и постепенно влюбился в театральную жизнь. В девятом классе он уже точно знал: поступать будет в театральный институт. Он стал больше внимания уделять литературе и родному языку. После окончания общеобразовательной школы Стеклов поступил в местное театральное училище. А спустя год отправился поступать в ГИТИС в столицу, но экзамены провалил. Вернулся в Астрахань и там продолжил обучение. После окончания работал в театре. Однажды он с труппой приехал в Москву со спектаклем по «Идиоту» Достоевского. Блестящую игру начинающего актера отметил Товстоногов. Так Стеклов Владимир Александрович попал в труппу театра им. К. С. Станиславского. В перестроечные годы артист перешел в «Ленком», руководимый Марком Захаровым

В кино актер пришел поздно. Впервые на экранах этот артист появился в 1983 году, когда ему исполнилось 35 лет, в фильме «Ураган приходит неожиданно». Потом уже были роли в более значимых картинах. Артист особенно ярко сыграл Азазело в ленте «Мастер и Маргарита» у Юрия Кара.

Личная жизнь Владимира Стеклова

С первой женой Людмилой Мощенской Владимир Стеклов познакомился еще в Астрахани. Отец девушки вел драматический кружок, в котором занимался будущий артист. Вместе они прожили двадцать лет. Дочь супругов Агриппина тоже стала востребованной актрисой. Второй супругой Стеклова стала дочь режиссера Марка Захарова — актриса театра и кино Александра Захарова . Эти отношения продлились девять лет. А в 2018 году стало известно, что у актер состоит в отношениях с молодой женщиной-стоматологом, у пары есть дочь.

Интересный факт Артиста пригласили возглавлять актерский курс РАТИ, где в свое время ему отказали при поступлении и не допустили даже до второго тура испытаний; Фильмография 1983 — «Ураган приходит неожиданно» 1984 — «Мертвые души» 1986 — «Плюмбум, или Опасная игра» 1987 — «Гардемарины, вперед!» 1988 — «Узник замка Иф» 1990 — «Когда святые маршируют» 1992 — «Увидеть Париж и умереть» 1994 — «Мастер и Маргарита» 1994-1995 — «Петербургские тайны» 1998 — «Му-му» 2002 — «Антикиллер 2: Антитеррор» 2006-2007 — «Кадетство» 2010 — «Лиговка» 2011 — «Шоковая терапия» 2016 — «Куба»