Скляр Игорь Борисович 

Дата рождения: 18 декабря 1957 года
Место рождения: Курск
Знак зодиака: Стрелец
Игорь родился в семье инженеров, далеких от мира искусства. С малолетства мальчик увлекался боксом, футболом и теннисом. Посещал
музыкальную школу, где обучался игре на фортепьяно и скрипке, а также занимался вокалом. Педагоги отмечали артистический талант Скляра и прочили ему большое музыкальное будущее. Но к завершению школы Игорь понял, что хочет попробовать себя в актерской профессии. Такой выбор был еще связан с тем, что в 1973 году парню довелось сняться в кино. В картину «Юнга Северного флота» Скляр попал случайно. Он приехал в Москву на экскурсию, и буквально в метро к нему подошла помощница режиссера Киностудии им. Горького и пригласила на съемки.
В 1975 году амбициозный юноша начал штурм театральных вузов Москвы, но не смог одолеть бешенный столичный конкурс. Тогда он отправился в Ленинград, где сумел поступить в ЛГИТМиК на курс Льва Абрамовича Додина. В 1979 году, окончив вуз с отличием, Скляр попал по распределению в Томский ТЮЗ, откуда через год был призван в армию.
В 1983 году артиста пригласил работать в Ленинградский драматический театр его педагог Лев Додин. Здесь Скляр служил до 2000 года, сыграв множество интересных ролей. В звездном составе труппы артист объехал всю Европу с гастролями.
Но всенародную славу в России Игорю Скляру принесла песня «Комарово», написанная Игорем Николаевым и Михаилом Таничем. На протяжении нескольких лет этот хит звучал отовсюду. Артисту не раз предлагали заняться сольной эстрадной карьерой, но он предпочел остаться в актерской профессии.
В 2000 году поссорившись с худруком МДТ Львом Додиным, Скляр ушел из театра на вольные хлеба. Он снимался в кино, участвовал в антрепризных спектаклях. В 2006-м стал штатным актером Театра «Балтийский дом».
Сейчас Игорь Скляр продолжает работать на театральных подмостках и сниматься в кино и сериалах. Его актерская фильмография насчитывает около 70 ролей.
Картина 1983 года «Мы из джаза» сделала Скляра настоящей звездой, с тех пор он не оставался без работы в кино. Кстати на пробах в этот фильм Игорь затмил самого Дмитрия Харатьяна, который был уже почти утвержден на роль.
Личная жизнь Игоря Скляра
Артист, со студенческих времен считавшийся ловеласом, на деле оказался однолюбом. Правда, свою единственную жену актрису Наталью Акимову Скляр увел у Андрея Краско. В студенческие годы Наталья была женой Андрея, а Игорь попросился к ним пожить, так как не мог снимать себе жилье. Через два года Скляр вместе с Акимовой покинули квартиру однокурсника. Краско долго переживал предательство друга и возлюбленной. Скляр построил для семьи дом под Петербургом в Павловске. У пары есть сын Василий (1991 г.), который по примеру родителей тоже стал актером.
Фильмография
1973 — Юнга Северного флота
1976 — Горожане
1980 — Только в мюзик-холле
1981 — Берегите женщин
1983 — Анна Павлова
1983 — Дважды рождённый
1983 — Детский сад 1983 — Мы из джаза
1984 — Песочные часы
1985 — Батальоны просят огня
1985 — Марица
1985 — Начни сначала
1985 — Подвиг Одессы
1986 — Комендант Пушкин
1986 — Потерпевшие претензий не имеют
1987 — Путешествие мсье Перришона
1987 — Дон Жуан, или любовь к геометрии
1988 — Узник замка Иф 1988 — Француз
1991 — Имитатор
1992 — Тартюф
1994 — Год собаки
1996 — Агнус Дей 1996 — Линия жизни
1997 — Дети понедельника
1997 — Звёздная ночь в Камергерском
1999 — Секретная боль
2001 — Ключи от смерти
2001 — Романовы. Венценосная семья
2002 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Пуд золота
2003 — Красное небо. Чёрный снег
2004 — Московская сага
2004 — Шахматист
2004 — Всё золото мира
2004 — Гибель империи
2005 — Риэлтор
2006 — Первый Скорый
2006 — В круге первом
2006 — Вы не оставите меня
2006 — Рататуй
2007 — Секунда до…
2007 — Диверсант 2: Конец войны
2008 — Про любовь
2009 — Третьего не дано
2009 — На игре
2010 — Робинзон
2011 — «Кедр» пронзает небо
2011 — Лето волков
2011 — МУР. Третий фронт
2011 — Настоящие
2011 — Отрыв
2012 — Всё началось в Харбине
2013 — Подземный переход
2011 — Курьер из «Рая»
2013 — Дримс
2013 — Хуторянин
2013 — Шерлок Холмс
2014 — Тальянка
2014 — Уходящая натура
2015 — Семейный альбом
2016 — Екатерина. Взлёт
2016 — Молот
2016 — Научи меня жить
2016 — Следователь Тихонов
2017 — Икра
2017 — Отличница
2018 — Рубеж