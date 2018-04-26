Скляр Игорь Борисович

Дата рождения: 18 декабря 1957 года

Место рождения: Курск

Знак зодиака: Стрелец

Игорь родился в семье инженеров, далеких от мира искусства. С малолетства мальчик увлекался боксом, футболом и теннисом. Посещал

музыкальную школу, где обучался игре на фортепьяно и скрипке, а также занимался вокалом. Педагоги отмечали артистический талант Скляра и прочили ему большое музыкальное будущее. Но к завершению школы Игорь понял, что хочет попробовать себя в актерской профессии. Такой выбор был еще связан с тем, что в 1973 году парню довелось сняться в кино. В картину «Юнга Северного флота» Скляр попал случайно. Он приехал в Москву на экскурсию, и буквально в метро к нему подошла помощница режиссера Киностудии им. Горького и пригласила на съемки.

В 1975 году амбициозный юноша начал штурм театральных вузов Москвы, но не смог одолеть бешенный столичный конкурс. Тогда он отправился в Ленинград, где сумел поступить в ЛГИТМиК на курс Льва Абрамовича Додина . В 1979 году, окончив вуз с отличием, Скляр попал по распределению в Томский ТЮЗ, откуда через год был призван в армию.

В 1983 году артиста пригласил работать в Ленинградский драматический театр его педагог Лев Додин. Здесь Скляр служил до 2000 года, сыграв множество интересных ролей. В звездном составе труппы артист объехал всю Европу с гастролями.

Но всенародную славу в России Игорю Скляру принесла песня «Комарово», написанная Игорем Николаевым Михаилом Таничем . На протяжении нескольких лет этот хит звучал отовсюду. Артисту не раз предлагали заняться сольной эстрадной карьерой, но он предпочел остаться в актерской профессии.

В 2000 году поссорившись с худруком МДТ Львом Додиным, Скляр ушел из театра на вольные хлеба. Он снимался в кино, участвовал в антрепризных спектаклях. В 2006-м стал штатным актером Театра «Балтийский дом».

Сейчас Игорь Скляр продолжает работать на театральных подмостках и сниматься в кино и сериалах. Его актерская фильмография насчитывает около 70 ролей.

Картина 1983 года «Мы из джаза» сделала Скляра настоящей звездой, с тех пор он не оставался без работы в кино. Кстати на пробах в этот фильм Игорь затмил самого Дмитрия Харатьяна , который был уже почти утвержден на роль.

Личная жизнь Игоря Скляра

Артист, со студенческих времен считавшийся ловеласом, на деле оказался однолюбом. Правда, свою единственную жену актрису Наталью Акимову Скляр увел у Андрея Краско . В студенческие годы Наталья была женой Андрея, а Игорь попросился к ним пожить, так как не мог снимать себе жилье. Через два года Скляр вместе с Акимовой покинули квартиру однокурсника. Краско долго переживал предательство друга и возлюбленной. Скляр построил для семьи дом под Петербургом в Павловске. У пары есть сын Василий (1991 г.), который по примеру родителей тоже стал актером.

Фильмография

1973 — Юнга Северного флота

1976 — Горожане

1980 — Только в мюзик-холле

1981 — Берегите женщин

1983 — Дважды рождённый

1983 — Детский сад 1983 — Мы из джаза

1984 — Песочные часы

1985 — Батальоны просят огня

1985 — Марица

1985 — Начни сначала

1985 — Подвиг Одессы

1986 — Комендант Пушкин

1986 — Потерпевшие претензий не имеют

1987 — Путешествие мсье Перришона

1987 — Дон Жуан, или любовь к геометрии

1988 — Узник замка Иф 1988 — Француз

1991 — Имитатор

1992 — Тартюф

1994 — Год собаки

1996 — Агнус Дей 1996 — Линия жизни

1997 — Дети понедельника

1997 — Звёздная ночь в Камергерском

1999 — Секретная боль

2001 — Ключи от смерти

2001 — Романовы. Венценосная семья

2002 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Пуд золота

2003 — Красное небо. Чёрный снег

2004 — Московская сага

2004 — Шахматист

2004 — Всё золото мира

2004 — Гибель империи

2005 — Риэлтор

2006 — Первый Скорый

2006 — В круге первом

2006 — Вы не оставите меня

2006 — Рататуй

2007 — Секунда до…

2007 — Диверсант 2: Конец войны

2008 — Про любовь

2009 — Третьего не дано

2009 — На игре

2010 — Робинзон

2011 — «Кедр» пронзает небо

2011 — Лето волков

2011 — МУР. Третий фронт

2011 — Настоящие

2011 — Отрыв

2012 — Всё началось в Харбине

2013 — Подземный переход

2011 — Курьер из «Рая»

2013 — Дримс

2013 — Хуторянин

2014 — Тальянка

2014 — Уходящая натура

2015 — Семейный альбом

2016 — Екатерина. Взлёт

2016 — Молот

2016 — Научи меня жить

2016 — Следователь Тихонов

2017 — Икра

2017 — Отличница

2018 — Рубеж