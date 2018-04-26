Колокольников Юрий Андреевич 

Дата рождения: 15 декабря 1980 года
Место рождения: Москва
Знак Зодиака: Стрелец
Детство и юность Юрия были не самыми простыми, но интересными. Его родители развелись вскоре после его рождения, и он остался жить с мамой — профессиональным переводчиком с английского. По долгу службы женщине часто приходилось переезжать из города в город, из страны в страну. Повсюду ребенок ездил вместе с ней. В десять лет парень хорошо владел английским и был полноценным гражданином Америки. Правда, жизнь в США повлияла на Юрия не лучшим образом. Его и без того тяжелый характер усугубился кризисом подросткового возраста и слишком мягким отношением к учениками американских преподавателей. Колокольников не был прилежным школьником, он всем дерзил, задирался, часто сбегал из дома. После того, как Юра укусил на уроке преподавателя, мама отправила неуправляемого подростка в Россию к папе, перевоспитываться. На родине в то время были не самые хорошие времена — разруха, бедность, длинные очереди за продуктами. Это никак не сравнивалось с комфортной заокеанской жизнью. Пришлось учиться выживать в таких условиях самому и помогать отцу. Будучи человеком предприимчивым, Юрий замутил собственный бизнес — продавал яблоки. Первый заработок —375 рублей — принес папе.
Отец понял, что его ребенок — натура артистичная, любит быть в центре внимания, поэтому и ведет себя по-хулигански. Именно он записал Юрия в киношколу, а потом помог ему получить первую роль в кино. Отец привел сына на кастинг для фильма «Железный занавес», где Юра впоследствии и сыграл беспризорника. После успешного и очень понравившегося самому Юрию дебюта, он сделал упор на школьные занятия и последние два класса окончил экстерном, после чего с первого раза поступил в Щукинское училище. Внимание именитых режиссеров Колокольников привлек еще будучи студентом. Валерий Тодоровский снял его в картине «Ретро втроём», Владимир Меньшов в «Зависти богов». Собственно с тех пор у артиста не было простоев в работе. Последние 20 лет он профессионально востребован, не только в кино, но и в театре. В данный момент его фильмография насчитывает более шестидесяти ролей.
После окончания вуза в 2000-м молодой человек решил покорить Голливуд, но тот ему не поддался. После года тщетных попыток получить хоть какую-нибудь роль, он вернулся в Россию. А дома артист был нарасхват, фильмы и сериала с его участием выходили по несколько штук в год. Несмотря на большую занятость в России, Юрий Колокольников продолжал периодически посещать западные кастинги. И однажды ему повезло — его утвердили в сериал «Игра престолов» на роль предводителя теннов Стира. По словам артиста, работа в этом проекте была трудной, но увлекательной. После этой роли артиста заметили в Голливуде и пригласили в боевик «Lazarat Burning», премьера которого состоялась в 2017 году.
Личная жизнь Юрия Колокольникова
Первой женой (гражданской) артиста была актриса театра и кино Ксения Раппопорт. У пары родилась дочь София (2011 г.). В 2014 году Юрий и Ксения расстались. Весной 2016 года Колокольников появился на публике с новой возлюбленной — моделью и певицей Даяной Рамос Лафорте.
Роли в театре
2002 — Сладкоголосая птица юности — Современник
2004 — Гроза — Современник
2004 — Ромео и Джульетта — театр им. Пушкина
2011 — Месяц в деревне — театр им. Маяковского
Фильмография
1994 — Железный занавес
1998 — Ретро втроём
2000 — Зависть богов
2000 — В августе 44-го…
2001 — Идеальная пара
2001 — Леди на день
2002 — Специальный репортаж, или Супермен этого дня 2002 — Дневник убийцы
2003 — Время — деньги
2003 — В июне 41-го 2004 — Дети Арбата
2004 — Узкий мост
2004 — Ландыш серебристый 2 2004 — Изгнанник
2005 — Мужской сезон: Бархатная революция
2005 — Греческие каникулы
2005 — Марсианские хроники
2005 — Статский советник
2005 — Убойная сила 6 2005 — Народная сказка
2006 — Печорин. Герой нашего времени
2006 — Рекламная пауза
2006 — Бесы
2006 — Кинофестиваль
2007 — Кука
2007 — Открытое пространство
2007 — Плюс один
2009 — Обречённые на войну
2009 — На море!
2009 — Кошечка
2010 — Счастливый конец
2010 — Самка
2010 — 36 и 6 2011 — Распутин
2012 — Папины дочки
2013 — Поддубный
2013 — Интимные места
2013 — Одессит
2013 — Кукушечка
2013 — Бесценная любовь
2014 — Игра престолов / Game of Thrones
2014 — Любит не любит
2014 — Седьмая руна
2014 — Мама дарагая!
2015 — Пингвин нашего времени
2015 — Перевозчик: Наследие
2015 — Озабоченные, или Любовь зла 2015 — Метод
2015 — Про любовь
2016 — Завтрак у папы
2016 — Дуэлянт
2016 — Маяковский
2016 — Пьяная фирма
2016 — Обратный отсчёт
2017 — Вы все меня бесите
2017 — Телохранитель киллера
2017 — Про любовь. Только для взрослых
2017 — Lazarat Burning (США)
2018 — Вий 2. Тайна Печати дракона
Озвучивание
2001 — Мусорщик
2004 — Изгнанник
2017 — Фердинанд
Режиссёр
2010 — 9 мая. Личное отношение
Продюсер
2009 — На море!
2010 — Счастливый конец
2010 — 36 и 6