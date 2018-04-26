Колокольников Юрий Андреевич

Дата рождения: 15 декабря 1980 года

Место рождения: Москва

Знак Зодиака: Стрелец

Детство и юность Юрия были не самыми простыми, но интересными. Его родители развелись вскоре после его рождения, и он остался жить с мамой — профессиональным переводчиком с английского. По долгу службы женщине часто приходилось переезжать из города в город, из страны в страну. Повсюду ребенок ездил вместе с ней. В десять лет парень хорошо владел английским и был полноценным гражданином Америки. Правда, жизнь в США повлияла на Юрия не лучшим образом. Его и без того тяжелый характер усугубился кризисом подросткового возраста и слишком мягким отношением к учениками американских преподавателей. Колокольников не был прилежным школьником, он всем дерзил, задирался, часто сбегал из дома. После того, как Юра укусил на уроке преподавателя, мама отправила неуправляемого подростка в Россию к папе, перевоспитываться. На родине в то время были не самые хорошие времена — разруха, бедность, длинные очереди за продуктами. Это никак не сравнивалось с комфортной заокеанской жизнью. Пришлось учиться выживать в таких условиях самому и помогать отцу. Будучи человеком предприимчивым, Юрий замутил собственный бизнес — продавал яблоки. Первый заработок —375 рублей — принес папе.

Отец понял, что его ребенок — натура артистичная, любит быть в центре внимания, поэтому и ведет себя по-хулигански. Именно он записал Юрия в киношколу, а потом помог ему получить первую роль в кино. Отец привел сына на кастинг для фильма «Железный занавес», где Юра впоследствии и сыграл беспризорника. После успешного и очень понравившегося самому Юрию дебюта, он сделал упор на школьные занятия и последние два класса окончил экстерном, после чего с первого раза поступил в Щукинское училище. Внимание именитых режиссеров Колокольников привлек еще будучи студентом. Валерий Тодоровский снял его в картине «Ретро втроём», Владимир Меньшов в «Зависти богов». Собственно с тех пор у артиста не было простоев в работе. Последние 20 лет он профессионально востребован, не только в кино, но и в театре. В данный момент его фильмография насчитывает более шестидесяти ролей.

После окончания вуза в 2000-м молодой человек решил покорить Голливуд, но тот ему не поддался. После года тщетных попыток получить хоть какую-нибудь роль, он вернулся в Россию. А дома артист был нарасхват, фильмы и сериала с его участием выходили по несколько штук в год. Несмотря на большую занятость в России, Юрий Колокольников продолжал периодически посещать западные кастинги. И однажды ему повезло — его утвердили в сериал «Игра престолов» на роль предводителя теннов Стира. По словам артиста, работа в этом проекте была трудной, но увлекательной. После этой роли артиста заметили в Голливуде и пригласили в боевик «Lazarat Burning», премьера которого состоялась в 2017 году.

Личная жизнь Юрия Колокольникова

Первой женой (гражданской) артиста была актриса театра и кино Ксения Раппопорт . У пары родилась дочь София (2011 г.). В 2014 году Юрий и Ксения расстались. Весной 2016 года Колокольников появился на публике с новой возлюбленной — моделью и певицей Даяной Рамос Лафорте.

Роли в театре

2002 — Сладкоголосая птица юности — Современник

2004 — Гроза — Современник

2004 — Ромео и Джульетта — театр им. Пушкина

2011 — Месяц в деревне — театр им. Маяковского

Фильмография

1994 — Железный занавес

1998 — Ретро втроём

2000 — Зависть богов

2000 — В августе 44-го…

2001 — Идеальная пара

2001 — Леди на день

2002 — Специальный репортаж, или Супермен этого дня 2002 — Дневник убийцы

2003 — Время — деньги

2003 — В июне 41-го 2004 — Дети Арбата

2004 — Узкий мост

2004 — Ландыш серебристый 2 2004 — Изгнанник

2005 — Мужской сезон: Бархатная революция

2005 — Греческие каникулы

2005 — Марсианские хроники

2005 — Статский советник

2005 — Убойная сила 6 2005 — Народная сказка

2006 — Печорин. Герой нашего времени

2006 — Рекламная пауза

2006 — Бесы

2006 — Кинофестиваль

2007 — Кука

2007 — Открытое пространство

2007 — Плюс один

2009 — Обречённые на войну

2009 — На море!

2009 — Кошечка

2010 — Счастливый конец

2010 — Самка

2010 — 36 и 6 2011 — Распутин

2012 — Папины дочки

2013 — Поддубный

2013 — Интимные места

2013 — Одессит

2013 — Кукушечка

2013 — Бесценная любовь

2014 — Игра престолов / Game of Thrones

2014 — Любит не любит

2014 — Седьмая руна

2014 — Мама дарагая!

2015 — Пингвин нашего времени

2015 — Перевозчик: Наследие

2015 — Озабоченные, или Любовь зла 2015 — Метод

2015 — Про любовь

2016 — Завтрак у папы

2016 — Дуэлянт

2016 — Маяковский

2016 — Пьяная фирма

2016 — Обратный отсчёт

2017 — Вы все меня бесите

2017 — Телохранитель киллера

2017 — Про любовь. Только для взрослых

2017 — Lazarat Burning (США)

2018 — Вий 2. Тайна Печати дракона

Озвучивание

2001 — Мусорщик

2004 — Изгнанник

2017 — Фердинанд

Режиссёр

2010 — 9 мая. Личное отношение

Продюсер

2009 — На море!

2010 — Счастливый конец

2010 — 36 и 6