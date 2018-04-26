Аронова Мария Валерьевна

Дата рождения: 11 марта 1972 (46 лет)

Место рождения: Долгопрудный, Московская область, РСФСР, СССР

Знак Зодиака: Рыбы

Итак, родилась Мария в Московской области, в городе Долгопрудном. Кстати, недалеко от её дома находится известный на всю страну институт — Московский физико-технический (МФТИ).

Родители у Ароновой — интеллигенты: папа — инженер Валерий Максович Аронов, а мама — библиотекарь Людмила Петровна Аронова (в девичестве — Сытова). Есть старший брат Александр . Как утверждает сама актриса, он — полное мамино повторение, «милейший, интеллигентный человек». Александр Аронов — художник-реставратор, работает в жанрах монументальной и темперной живописи.

Мария всегда была неуверенным, сомневающимся в себе человеком. А когда ещё и кто-то другой в ней начинает сомневаться, то у Марии и вовсе опускаются руки, и она не в состоянии ничего сделать. По её признанию, родители в ней никогда не сомневались, а только очень любили — и её, и брата. В детстве маленькая Маша Аронова была экстравертом, стопроцентным эгоцентристом: в общем, невыносимым ребенком. Мария убеждена, что, родившись у такой женщины, как Людмила Петровна, они с братом вытянули лотерейный билет. Мама очень много вложила в них, всю себя посвятила им. Людмила Петровна умерла от рака более 20 лет назад, в 1995 году, но до сих пор это для семьи незаживающая рана.

Как считает сама Аронова, она бы не стала актрисой, если бы не театральная студия в родном Долгопрудном под руководством Ирины Николаевны Тихоновой . Ирина Николаевна занималась с Марией театральным мастерством, готовила её к поступлению в Щукинское училище, ездила с ней на вступительные экзамены, и даже стала крёстной мамой Марии.

Со второго курса училища тогдашний режиссёр театра имени Е. Вахтангова Аркадий Кац пригласил Марию в спектакль.

«Мне несказанно повезло, потому что уже на втором курсе Щукинского училища я была приглашена в театра имени Е. Вахтангова ни много, ни мало в «Женитьбе Бальзаминова — на роль Белотеловой», — вспоминает она.

Известность к актрисе, однако, пришла после телесериалов «Клубничка» и «Остановка по требованию». Позже будут «Солдаты» и «Восьмидесятые».

Но кинорежиссёры приглашают Марию Аронову в основном на комедийные роли второго плана. Хотя в театре она создаёт и драматические образы. Например, играет императрицу Екатерину в «Царской охоте»: за эту работу актриса получила премию имени К. С. Станиславского. Или Марью Александровну Москалёву в спектакле «Дядюшкин сон». Со временем драматические роли появляются и в фильмографии Ароновой: командир «батальона смерти» Мария Бочкарева в картине режиссера Дмитрия Месхиева «Батальонъ», тренер по фигурному катанию Ирина Шаталина в картине Олега Трофима «Лёд».

Пробовала себя Мария и в качестве телеведущей: вела передачи «Рядом с тобой», «Кулинарная семейка», «Всё будет хорошо!».

С 2005 по 2010 годы Аронова с разными ведущими вела церемонию награждения лауреатов Московской театральной премией «Хрустальная Турандот».

Личная жизнь Марии Ароновой

Около 20 лет живет со вторым мужем Евгением Фоминым , с которым познакомилась в театре им. Вахтангова, где он работал водителем, а потом начальником транспортного цеха. 11 марта 2018 года они решили узаконить отношения.

От первого брака с Владиславом Гандрабура у Ароной сын Владислав. Сейчас он служит с мамой в одном театре. А от Евгения Фомина — дочь Серафима.

О своей личной жизни Аронова говорит так: «Только сейчас, на пятом десятке, я поняла, что важнее семьи, отношений в семье нет ничего».