Аронова Мария Валерьевна 

Дата рождения: 11 марта 1972 (46 лет)
Место рождения: Долгопрудный, Московская область, РСФСР, СССР
Знак Зодиака: Рыбы
Итак, родилась Мария в Московской области, в городе Долгопрудном. Кстати, недалеко от её дома находится известный на всю страну институт — Московский физико-технический (МФТИ).
Родители у Ароновой — интеллигенты: папа — инженер Валерий Максович Аронов, а мама — библиотекарь Людмила Петровна Аронова (в девичестве — Сытова). Есть старший брат Александр. Как утверждает сама актриса, он — полное мамино повторение, «милейший, интеллигентный человек». Александр Аронов — художник-реставратор, работает в жанрах монументальной и темперной живописи.
Мария всегда была неуверенным, сомневающимся в себе человеком. А когда ещё и кто-то другой в ней начинает сомневаться, то у Марии и вовсе опускаются руки, и она не в состоянии ничего сделать. По её признанию, родители в ней никогда не сомневались, а только очень любили — и её, и брата. В детстве маленькая Маша Аронова была экстравертом, стопроцентным эгоцентристом: в общем, невыносимым ребенком. Мария убеждена, что, родившись у такой женщины, как Людмила Петровна, они с братом вытянули лотерейный билет. Мама очень много вложила в них, всю себя посвятила им. Людмила Петровна умерла от рака более 20 лет назад, в 1995 году, но до сих пор это для семьи незаживающая рана.
Как считает сама Аронова, она бы не стала актрисой, если бы не театральная студия в родном Долгопрудном под руководством Ирины Николаевны Тихоновой. Ирина Николаевна занималась с Марией театральным мастерством, готовила её к поступлению в Щукинское училище, ездила с ней на вступительные экзамены, и даже стала крёстной мамой Марии.
Со второго курса училища тогдашний режиссёр театра имени Е. Вахтангова Аркадий Кац пригласил Марию в спектакль.
«Мне несказанно повезло, потому что уже на втором курсе Щукинского училища я была приглашена в театра имени Е. Вахтангова ни много, ни мало в «Женитьбе Бальзаминова — на роль Белотеловой», — вспоминает она.
Известность к актрисе, однако, пришла после телесериалов «Клубничка» и «Остановка по требованию». Позже будут «Солдаты» и «Восьмидесятые».
Но кинорежиссёры приглашают Марию Аронову в основном на комедийные роли второго плана. Хотя в театре она создаёт и драматические образы. Например, играет императрицу Екатерину в «Царской охоте»: за эту работу актриса получила премию имени К. С. Станиславского. Или Марью Александровну Москалёву в спектакле «Дядюшкин сон». Со временем драматические роли появляются и в фильмографии Ароновой: командир «батальона смерти» Мария Бочкарева в картине режиссера Дмитрия Месхиева «Батальонъ», тренер по фигурному катанию Ирина Шаталина в картине Олега Трофима «Лёд».
Пробовала себя Мария и в качестве телеведущей: вела передачи «Рядом с тобой», «Кулинарная семейка», «Всё будет хорошо!».
С 2005 по 2010 годы Аронова с разными ведущими вела церемонию награждения лауреатов Московской театральной премией «Хрустальная Турандот».
Личная жизнь Марии Ароновой
Около 20 лет живет со вторым мужем Евгением Фоминым, с которым познакомилась в театре им. Вахтангова, где он работал водителем, а потом начальником транспортного цеха. 11 марта 2018 года они решили узаконить отношения.
От первого брака с Владиславом Гандрабура у Ароной сын Владислав. Сейчас он служит с мамой в одном театре. А от Евгения Фомина — дочь Серафима.
О своей личной жизни Аронова говорит так: «Только сейчас, на пятом десятке, я поняла, что важнее семьи, отношений в семье нет ничего».
Интересные факты: 16 октября 2012 года в эфире ток-шоу «Всё будет хорошо!», посвящённом детям с синдромом Дауна, ведущая программы Мария Аронова спросила у одного из родителей: «Вы когда ночью проходите по тёмному коридору, не боитесь, что ваш 11-летний ребёнок вас прирежет?.. Этот ребёнок может убить своего близкого!». Актрису Эвелину Блёданс, маму Сёмы — ребёнка с синдромом Дауна, возмутило это высказывание. Её адвокаты направили жалобу в Роскомнадзор на медиахолдинг ВГТРК и ведущую передачи Марию Аронову за эти её слова. Но на шоу канала НТВ «Центральное телевидение» Аронова извинилась перед зрителями и объяснила, что её слова касались именно той девочки, которая участвовала в программе, проявлявшей агрессию и неуправляемое поведение. Здесь же произошло примирение двух актрис. В апреле 2018 года случился еще один скандал в городе Сургуте. Прямо со сцены актриса объявила, что организатор гастролей — концертно-театральный центр «АКС-север» — не заплатил ей и актерам Михаилу Полицеймако и Сергею Шакурову обещанный гонорар. Роли в театре: «Обычное дело» «Женитьба Бальзаминова» «За двумя зайцами» «Дядюшкин сон» «Царская охота» «Амфитрион» «Мадемуазель Нитуш» «Трёхгрошовая опера» «Троил и Крессида» «Варвары» «Приворотное зелье» «Свободная пара» «Лес» «Морковка для императора» «Девичник Club» «Гастрольное танго» «Маленькие комедии» «Искуситель» «ЦветаеваGALA» Роли в кино: 1995 — «Летние люди» 1995 — «Московские каникулы» 1996 — 1997 — «Клубничка» 1997 — «12 с половиной кресел, или Всё наоборот» 1997 — «Это несерьёзно» 2000 — «Остановка по требованию» 2000 — «Формула счастья» 2001 — «Next» 2001 — «Московские окна» 2001 — «Мамука» 2001 — «Остановка по требованию 2» 2002 — «Бригада» 2002 — «Всё, что ты любишь» 2002 — «Дорога» 2002 — «Ледниковый период» 2002 — «Лифт уходит по расписанию» 2002 — «Улыбка Мелометы» 2002 — «Ха!» 2002 — «Юрики» 2003 — «Лучший город Земли» 2004 — «Дети Арбата» 2004 — 2007 — «Солдаты» 2005 — «Кушать подано!» 2005 — «Охота на изюбря» 2006 — «Андерсен. Жизнь без любви» 2006 — «Бедная крошка» 2006 — «Кто приходит в зимний вечер» 2006 — «Старая подруга» 2007 — «Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя» 2007 — «Артистка» 2007 — «В ожидании чуда» 2007 — «Право на счастье» 2007 — «Приключения солдата Ивана Чонкина» 2007 — «Долг» 2008 — «Москва улыбается» 2008 — «Сказка о женщине и мужчине» 2008 — «Тариф Новогодний» 2009 — «Варенье из сакуры» 2009 — «Не родись красивым» 2010 — «Я подарю себе чудо» 2011 — «Откровения» 2011 — «Охотники за бриллиантами» 2012 — «Соседи» 2012 — 2016 — «Восьмидесятые» 2013 — «Деффчонки» 2013 — «Марафон» 2013 — «Братья по обмену» 2014 — «Копы из Перетопа» 2014 — «Коньки для чемпионки» 2015 — «Батальонъ» 2017 — «Лёд» Награды: 2004 — почётное звание «Заслуженный артист РСФСР» — за заслуги в области искусства. 2012 — почётное звание «Народный артист Российской Федерации» — за большие заслуги в области кинематографического и театрального искусства. 2015 — Народная артистка Республики Северная Осетия.