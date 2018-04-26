Спектакль «Обычная совсем история» пройдет в Доме культуры «Дружба» поселения Вороновское

Молодежная палата Вороновского совместно с женским клубом «Планета позитива» организуют спектакль «Обычная совсем история». Он пройдет 27 апреля в Доме культуры «Дружба».

— Мы являемся соорганизаторами этого мероприятия. В нем поучаствуют девушки из нашей Молодежной палаты. Вместе с представительницами клуба «Планета позитива» они решили поставить спектакль о женщине в разные периоды ее жизни. Роль главной героини сыграют несколько участниц, каждая из которых представит определенный возраст — 20, 40 и 60 лет. У девушек будет своя особенная история, — рассказал председатель Молодежной палаты поселения Вороновское Александр Князев

Он добавил, что начало постановки в 18:00, вход на мероприятие будет свободным.