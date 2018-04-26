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Молодёжь почтила память жертв холокоста
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Молодёжь почтила память жертв холокоста 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В конференц-зале МГИМО Министерства иностранных дел 25 апреля прошёл финал Всероссийского конкурса театральных постановок, посвящённых памяти жертв холокоста «Память народа». Конкурс был организован Молодёжным парламентом при Госдуме совместно с Евро-Азиатским еврейским конгрессом.
В финал конкурса попали коллективы из пяти регионов России: Республики Татарстан, Нижегородской, Орловской, Ивановской областей и Еврейской автономной области. Команды — финалисты конкурса боролись за победу в пяти номинациях: «Лучший спектакль», «Лучший сценарий», «Интересное режиссёрское решение», «Лучшее музыкальное оформление», «Лучшее сценическое оформление спектакля».
Гостей и участников конкурса приветствовал ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Он отметил особую роль сохранения памяти о Второй мировой войне, Великой Отечественной войне и трагедии холокоста среди молодёжи.
Эта тема является особенно актуальной, поскольку существует угроза искажения исторических фактов, рассказал генеральный директор Евро-Азиатского еврейского конгресса Хаим Бен-Яаков.
«Так, в некоторых странах намеренно принижается ключевая роль советских солдат в победе над фашизмом. Поэтому такой конкурс, организованный молодёжью, особенно актуален», — сказал он.
Формат конкурса предполагал представление короткометражных театральных постановок продолжительностью не более 10 минут.
«Мы хотели, чтобы ребята в стенах школ, университетов, домов культуры рассказали молодёжи об ужасах холокоста. Это даёт возможность лучше прочувствовать историю», — отметила председатель Молодёжного парламента при Государственной Думе Мария Воропаева.
Приветственные слова также прозвучали от полномочного министра, заместителя главы дипломатической миссии посольства Израиля в РФ Алекса Гольдмана-Шаймана, главы представительства в Москве и регионального директора в странах СНГ Еврейского агентства для Израиля Биланы Шахар и президента Российского союза еврейских студентов Шоты Мирилашвили.
Победителем конкурса и обладателем приза за «Лучший спектакль» стала единственная театральная студия России, организованная в детском доме.
Постановка «Память», представленная театром-студией «Детский остров» Ивановского специального (коррекционного) детского дома «Радуга», получила большинство голосов.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Леонид Симановский поблагодарил молодых людей за неравнодушное отношение к истории своей страны и подарил победителям поездку в Израиль — предположительно, она состоится уже в июне.
Организаторы конкурса объявили, что мероприятие станет ежегодным.
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