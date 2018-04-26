Спектакль Обычная совсем история пройдет в Вороновском

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Молодежная палата Вороновского совместно с женским клубом «Планета позитива» организуют спектакль под называнием «Обычная совсем история». Он пройдет 27 апреля в Доме культуры «Дружба».

— В мероприятии примут участие девушки из нашей Молодежной палаты. Вместе с представительницами клуба «Планета позитива» поставили спектакль о женщине в разные периоды ее жизни. Роль главной героини сыграют несколько участниц, каждая из которых представит определенный возраст — это 20, 40 и 60 лет. У участниц будет своя особенная история, — рассказал председатель Молодежной палаты поселения Вороновское Александр Князев

Он добавил, что начало постановки в 18:00.

Вход на мероприятие свободный.