Студенты РГИСИ представят спектакль «Прошлым летом в Чулимске»

Спектакль по одноимённой пьесе Александра Вампилова поставил режиссёр Григрий Козлов. Сюжет постановки рассказывает, как в провинциальном городке Чулимске любовная драма перерастает в высокую трагедию, в одном клубке сплетаются высокие страсти и людские судьбы. Каждый не на шутку борется за своё маленькое личное счастье, прибегая к лжи, упрямству, вероломству, подлости, гордости и вере. А кто-то способен отнять чью-то жизнь ради того, чтобы получить небольшую дозу любви.

Аптекарша и участковый завели роман. Но также в участкового влюблена официантка, которой домогается сын буфетчицы. Буфетчица постоянно конфликтует с мужем, а бухгалтер решил, что настало время жениться. У каждого своя история и своё непростое прошлое… Начало: 19:00