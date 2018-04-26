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Студенты РГИСИ представят спектакль «Прошлым летом в Чулимске»
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Студенты РГИСИ представят спектакль «Прошлым летом в Чулимске» 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Спектакль по одноимённой пьесе Александра Вампилова поставил режиссёр Григрий Козлов. Сюжет постановки рассказывает, как в провинциальном городке Чулимске любовная драма перерастает в высокую трагедию, в одном клубке сплетаются высокие страсти и людские судьбы. Каждый не на шутку борется за своё маленькое личное счастье, прибегая к лжи, упрямству, вероломству, подлости, гордости и вере. А кто-то способен отнять чью-то жизнь ради того, чтобы получить небольшую дозу любви.
Аптекарша и участковый завели роман. Но также в участкового влюблена официантка, которой домогается сын буфетчицы. Буфетчица постоянно конфликтует с мужем, а бухгалтер решил, что настало время жениться. У каждого своя история и своё непростое прошлое… Начало: 19:00
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