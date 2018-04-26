В Ярославле 17-летний подросток пришёл в театр с пистолетом: на месте работает полиция

Сегодня в театр имени Волкова на благотворительный симфонический концерт оркестра Мариинского театра заявился опасный гость. На него сразу обратили внимание охранники. Вёл себя подросток подозрительно. Очень хотел пройти в зал с сумкой, но его попросили её оставить в гардеробе. Мальчик поскандалил, но в итоге сдался.

— Он оставил сумку в уголочке возле гардероба, а сам пошёл в зрительный зал, — обратили внимание на мужчину и другие зрители. — На руках у него были перчатки. Сам он был бледный и какой-то шуганый.

В театр имени Волкова сотрудники МВД приехали по вызову местной охраны

Сотрудники театра сработали точно по инструкции. Они тут же сообщили в правоохранительные органы. На место приехали сотрудники МВД и ФСБ . Специалисты тут же проверили странную сумку и объявили «Эвакуировать людей не стоит, взрывоопасного здесь ничего нет». Зато в сумке нашли пистолет с пульками на пружине.

Полицейские решили дождаться подростка. Они переоделись в гражданку и стали гулять рядом с сумкой под видом зрителей. Взять парня не составило труда.

Концерт прошёл на ура: зрители даже не догадались, что в театре работают полицейские

— Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — Устанавливается личность молодого человека.

Парень сейчас в отделении. У него в сумке также были балаклава и ноутбук. Известно, что юноше 17 лет, он приехал из города в Ярославской области, увлекается музыкой. И, судя по странице подростка в социальной сети «ВКонтакте», ещё и пистолетами — на большинстве фотографий он стоит с оружием в руках.