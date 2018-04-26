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В Текстильщиках покажут спектакль «Завтра была война»
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В Текстильщиках покажут спектакль «Завтра была война» 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: Управа района Текстильщики
Спектакль «Завтра была война» представят на сцене Культурного центра «Москвич», который расположен на Волгоградском проспекте, 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
«Постановку по повести Бориса Васильева «Завтра была война» готовят студенты актерского отделения Столичного профессионального колледжа. Показ спектакля состоится в рамках фестиваля «Традиция», — сказано в источнике.
Начало в 18.00. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте «Москвича».
Адрес: Волгоградский пр., 46/15. (мю)
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