В Текстильщиках покажут спектакль «Завтра была война»

Спектакль «Завтра была война» представят на сцене Культурного центра «Москвич», который расположен на Волгоградском проспекте, 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Постановку по повести Бориса Васильева «Завтра была война» готовят студенты актерского отделения Столичного профессионального колледжа. Показ спектакля состоится в рамках фестиваля «Традиция», — сказано в источнике.

Начало в 18.00. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте «Москвича».

Адрес: Волгоградский пр., 46/15. (мю)