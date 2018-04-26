Организаторы ПМЭФ-2018 анонсировали программу культурных мероприятий

"Культурная программа форума в этом году наполнена значительным количеством ярких и интересных мероприятий, часть из которых пройдет на благотворительной основе", — привели в пресс-службе форума слова советника президента РФ, ответственного секретаря Оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антона Кобякова

Организаторы рассказали, что на сцене Михайловского театра 23 мая состоится гала-концерт в поддержку борьбы с онкологическими заболеваниями. В этот же день в Гербовом зале Государственного Эрмитажа концертом «Выдающиеся голоса XXI века» откроется музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга».

В рамках перекрестного года России и Японии 24 мая на сцене Концертного зала Мариинского театра выступит японский ансамбль AUN J Classic Orchestra, а в комплексе «Метрополя» участники форума смогут выступить в роли знатоков на интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

В Президентской библиотеке 25 мая состоится благотворительный гала-концерт с участием солиста Мариинского театра народного артиста РФ Владимира Галузина, лауреатов международных конкурсов юных вокалистов Елены Образцовой , виолончелиста и народного артиста РФ Сергея Ролдугина.

В Концертном зале Мариинского театра выступит хор туринского Театра Реджо, а на Новой сцене Мариинского театра пройдет совместное выступление оркестра Дрезденской государственной капеллы и пианиста Дениса Мацуева. На основной сцене Мариинского театра состоится гала-концерт к 200-летию Мариуса Петипа.

Петербургский международный экономический форум является ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.