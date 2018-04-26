Гёте-Институт и театр «Глобус» научит писать пьесы

В начале мая Новосибирск ждут два проекта: презентация от немецких театральных деятелей и воркшоп для драматургов. 5 мая Тереза Хеннинг и Эллен Урхан на своем докладе расскажут о театральной педагогике в Германии: о практике работы с юной публикой в немецких театрах и собственном опыте проведения театрально-педагогических проектов. Эта дисциплина направлена на работу с людьми вне театральной профессиональной среды сконцентрирована на индивидууме, его идеях и возможностях самовыражения, проявляющихся через соприкосновение с театром, и в то же время является своего рода образовательной работой, направленной на воспитание публики.

Режиссер и актриса Тереза Хеннинг сотрудничает с Театром Максима Горького и Немецким театром и работает с непрофессиональной молодежной публикой, Эллен Урхан — театральный педагог, сотрудник педагогического отдела молодежного театра «Грипс» в Берлине.

6 мая драматург и сценариста Юлия Тупикина проведет однодневный воркшоп «Как написать пьесу?». Как преодолевать писательские барьеры, где брать материал для пьесы, что такое конфликт, как создать характер, что такое Персона и Тень, для чего нужны противоречия, как заставить работать собственные страхи, что нужно для хорошей истории, для чего нужен синопсис, как строится диалог, что такое событие — все это будут выяснять участники воркшопа.

Доклад-презентация проводится 5 мая 2018 года в гостевой комнате театра «Глобус» начало в 18.30, окончание в 20.30. Участие в мероприятии бесплатное. Необходима регистрация. Контактное лицо: Михаил Моисеев , начальник отдела творческих проектов театра «Глобус». Тел. : 8-913-209-29-07, E-mail: michaem@globus-nsk.ru.

Воркшоп «Как написать пьесу?» проводится 6 мая 2018 года в гостевой комнате театра «Глобус» (ул. Каменская, 1). Начало в 11.00, окончание в 19.00. Участие в мероприятии бесплатное. Необходима регистрация на goethensk.timepad.ru/event/707957.