Уикенд в Петербурге с 26 апреля по 2 мая 

Концерты «Мумий Тролля» и Thirty Seconds To Mars, гастроли Cirque du Soleil и «Диалоги» с участием Улицкой и Сельянова — как весело и с пользой провести первые майские выходные в городе.

25-30 апреля-июня Русский музей

Выставка «Спорт в советском фарфоре, графике, скульптуре»В Русском музее открылась экспозиция из 350 работ из фарфора, фаянса и майолика, посвященная спорту и ЗОЖ. Всего представлены произведения более чем 90 авторов. Инициатором выставки стал Леонид Ноткин — часть произведений входит в его личную коллекцию.

25-13 апреля-мая галерая «Свиное рыло»

26-13 апреля-мая ЦВЗ «Манеж»

Александра Виноградова, Выставка «Другие берега»В четверг в «Манеже» открывается экспозиция «Другие берега». На ней покажут работы ключевых художников московской галереи «Триумф»: AES+F, Recycle Group, CrocodilePOWER, Александра Бродского Владимира Дубосарского и многих других. Название выставки отсылает к автобиографическому роману Владимира Набокова , в котором литератор рассказал о своем детстве, взрослении, а также переезде в США.

с 26 апреля

Фильм «Привидение» / Every DayОснованный на мировом бестселлере подростковый ромком. Бестелесный дух влюбляется в девочку-тинейджера. Каждый день он вселяется в нового человека ее возраста, чтобы побыть с ней.

с 26 апреля

Фильм«Лицо» / TwarzФильм-обладатель Гран-при Берлинале этого года. Красавчек Яцек получает производственную травму, помогая строить самую высокую статую Иисуса Христа в мире. Врачи пересаживают ему чужое лицо, но ни он сам, ни его окружение не могут привыкнуть к его новой внешности.

с 26 апреля

Фильм«Знаешь, мама, где я был?»Мультипликационный фильм Левана Габриадзе об его знаменитом отце Ревазе (Резо) Габриадзе, авторе сценариев к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза», художнике, писателе и режиссере. В картине реальные факты переплетаются с вымыслом, а истории для нее собирались с 1994 года. В основе ленты — более 500 рисунков Реваза Габриадзе, которые оцифровали и анимировали.

с 26 апреля

Фильм«Миссис Хайд» / Madame HydeВольная комедийная интерпретация романа Стивенсона с Изабель Юппер и Роменом Дюрисом. Скромная учительница физики, получив ударом током, превращается в уверенную в себе и харизматичную даму.

с 26 апреля

Фильм«Смешарики. Дежавю»В очередной части мультфраншизы смешарики скачут из эпохи в эпоху: чтобы устроить незабываемый день рождения Копатычу, Крош обращается в агентство «Дежавю», которое занимается путешествиями во времени.

с 26 апреля

с 26 апреля

Фильм «Правда или действие» / Truth or DareТипичный молодежный хоррор, интрига которого строится вокруг игры «Правда или действие». Тот, кто не выполняет ее условия, умирает мучительной смертью.

с 26 апреля

Фильм «Дыши во мгле» / Dans la brumeФантастический триллер с Роменом Дюрисом и Ольгой Куриленко . Убийственный туман окутывает Париж — спастись можно только на крышах зданий. Семейная пара Анна и Мэттью вынуждены вернуться во мглу, чтобы спасти дочь — страдающая от редкого заболевания дочь прячется в стерильном боксе.

26, 30 апреля Театр «Приют комедианта»

Балетный спектакль «Солярис»Новая постановка хореографа Юрия Смекалова — чистый эксперимент. Артисты разных дэнс-исповеданий — от «классиков» из Большого и Мариинского театров до «модернистов» — прямо на сцене ищут новый пластический язык. Петербургский композитор Бхима Юнусов написал музыку, далекую от академизма, где Бах и Вивальди тонут в нойзе, трип-хопе и эмбиенте. А «Солярис» футуролога и фантаста Станислава Лема очень подходит для создания театра будущего.

26-29 апреля «Аврора»

Ретроспектива Ингмара Бергмана В Петербурге продолжается ретроспектива, посвященная столетнему юбилею шведского режиссера. С четверга по воскресенье в кинотеатре «Аврора» покажут его картины «Осенняя соната», «Фанни и Александр», «Сарабанда» на большом экране.

26-20 апреля-мая Namegallery

Выставка «Из бумаги / На бумаге»В Namegallery стартует специальный проект Юрия Александрова «Из бумаги / На бумаге», включающий цикл его графических работ из цветного картона: картины-объекты, артефакты и вывески, слепленные футболки и шапки, компьютеры и фотографии, множественные закорючки и значки, — многообразие форм и смыслов, отсылающих то к парадоксу анекдота и комикса, то к мифологии самого автора.

27 апреля 19:00 СКК Концерт Thirty Seconds To MarsРок-группа Джареда Лето недавно выпустила пятый студийный альбом «America». Его она и презентует в Петербурге в рамках масштабного европейского тура.

27 апреля 19:00 БКЗ «Октябрьский»

Концерт «Мумий Тролля»Юбилейный год («Троллям» — 35, Лагутенко — 50) группа начала с драмеди-мокьюментари «SOS Матросу», продолжила ностальгическим альбомом «Восток Х СевероЗапад» и лиричной акустической программой «Вечерний чай. Без симфонического оркестра», которую и сыграет в Петербурге.

27 апреля 20:00 Анненкирхе

Концерт All In One OrchestraВ пятницу в Анненкирхе выступят новаторы современной музыкальной сцены — All In One Orchestra, миксующие классику и электронику. На концерте выпускники консерватории и адепты техно представят новую пластинку «Etudes».

27-11 апреля-мая Metropolis gallery by Francesco Attolini

Выставка «Futuristic Man»В пятницу в галерее Metropolis by Francesco Attolini на Глиняной улице, 5/1, откроется выставка Платона Петрова, внука художника-авангардиста Марка Петрова . В работах «Futuristic Man» он создает образ нового современного человека — всемогущего, бесстрашного, многогранного и подвижного. Куратор — Алена Платонова.

27-29 апреля Театр музыкальной комедии

Оперетта «Чин Чи Ла»В Театре музкомедии — премьера лирической комедии «Чин Чи Ла». В России ее ставят впервые. Музыку к спектаклю написали в начале XX века Вирджилио Ранцато и Карло Ломбардо, у себя на родине в Италии столь же почитаемые, как и представители великой классицистской и романтической музыки. Поставил спектакль лауреат «Золотого софита», режиссер Олег Леваков . Музыкальный руководитель и дирижер проекта — Андрей Алексеев

28 апреля 18:00 Новая Голландия

28-5 апреля-мая «Ледовый дворец»

Шоу «OVO» от Cirque du SoleilCirque du Soleil покажет в Петербурге постановку из жизни насекомых. В «OVO» впервые за много лет можно будет увидеть номер «Икарийские игры» — в нем акробаты не только жонглируют предметами с помощью ног, но и выполняют поддержки и перебрасывают друг друга.

28 апреля 19:20 «Родина»

Спецпоказ фильма «Жюль и Джим»В субботу в киноцентре «Родина» на большом экране покажут культовую картину Франсуа Трюффо «Жюль и Джим». Картина считается одним из лучших фильмов режиссера и вошла в историю как энциклопедия стилевых поисков и своего киноязыка французской новой волны.

28 апреля 20:00 «Космонавт»

Концерт ДельфинаВ конце марта у Андрея Лысикова (ака Дельфин) вышел десятый и самый политизированный в его карьере альбом «442»: все треки в нем названы цифрами, а агрессивным рефреном звучат строки «если правда одна, значит у каждого своя ложь».

28 апреля 20:00 Новая сцена Александринского театра

Концерт SilvercutГруппа Ольги Бравиной Silvercut презентует на Новой сцене Александринского театра дебютный альбом «Ideal». В своей музыке певица сочетает скандинавский минимализм, северный джаз и электронику.

28 апреля 20:00 «КПД Концерт «Увулы»Дрим-поп-модники, группа «Увула» выступит с большой сольной программой в «КПД» — клубе, который находится в «Порт Севкабеле». Специальными гостями концерта станет группа Рlease tokyo, please this is tokyo.

28-2 апреля-июня Anna Nova

Выставка «Можешь представить, что останется после»В галерее Anna Nova в субботу стартует экспозиция номинанта премии Кандинского 2013-го, лауреата Laguna Art Prize Марии Агуреевой. В первую часть выставки вошли объекты из латекса, в которых художница играет на контрасте материалов. Второй этаж галереи займет видеоинсталляция «Пыль». Развернутое на нескольких экранах, изображение намеренно стирает границы между документальным фильмом и перформансом.

28 апреля 23:00 «Кузня»

Вечеринка «Haute Dance»Петербургские модники Кирилл Шаповалов , Марина Бибик и Tsyo в субботу в «Кузне» будут ставить свои любимые песни и, мы надеемся, завораживающе танцевать.

29 апреля 15:00 Фестиваль ледоколовВ акватории Невы в воскресенье пройдет фестиваль ледоколов. По словам организаторов, смотреть на шоу лучше всего с набережных Лейтенанта Шмидта и Английской. Там для петербуржцев устроят интерактивную программу: семь тематических павильонов, уличную экспозицию и временный кинотеатр.

29 апреля Центр дизайна «ArtPlay»

Фестиваль «St. Petersburg Craft Event»В Петербурге пройдет большой фестиваль крафтовой культуры. 50 независимых пивоварен из Европы и России представят свою продукцию. В программе также выступления The Hatters, Markscheider Kunst, Looney Boppers и других.

29 апреля 19:30 Театр им. Ленсовета

Спектакль «Тело Гектора»В Театре им. Ленсовета покажут спектакль «Тело Гектора» по пьесе Аси Волошиной — премьера была запланирована ушедшим с поста худрука и главного режиссера Юрием Бутусовым . Поставила черную комедию, которая маскируется под мелодраму Евгения Богинская

29 апреля 21:00 «Родина»

Спецпоказ фильма «Белые ночи»В киноцентре «Родина» в воскресенье покажут классическую драму Лукино Висконти «Белые ночи» по мотивам романа Достоевского. Главные роли в картине исполнили Марчелло Мастроянни Мария Шелл , а ее действие перенесено из Петербурга в послевоенную Италию.

29 апреля 23:00 «Порт Севкабель»

Вечеринка Off by Roots UnitedНа этот раз традиционная вечеринка Off от формации Roots United пройдет в прибрежной зоне Финского залива — на площадке проекта «Порт Севкабель» На территории пространства на одну ночь создадут индустриальный лабиринт Get Lost. За музыкальное сопровождение будут отвечать Veronica Vasicka, I-F (NL), Intergalactic Gary (NL), Interstellar Funk (NL), (US), Ernestas Sadau (LT), Nocow — Live, Hoopa, Shutta, Eostra, Modul Werk и многие другие.

29 апреля 20:30 «Эрарата»

Спектакль «Быть Ангелом»В Эрарте покажут постановку «Быть Ангелом» — путешествие по страницам человеческих судеб и истории о бесконечном поиске счастья, рассказанные языком пластики. На сцене два актера в черных костюмах и белых масках будут перевоплощаться в различных персонажей. Авторы спектакля — Женя Анисимов, Игорь Устинович и Саша Кошкидько.

1 мая 20:00 «Космонавт»

Концерт TequilajazzzГотовя ретроспективную программу, музыканты обнаружили, что многие песни скрывают в себе значительный лирический потенциал. Так получился акустический альбом «Небыло» (орфография авторская — Прим.ред.) Помимо каверов, в нем есть и новый трек — «Небесная печь».

2 мая 20:30 Эрарта Сцена

Концерт Junkyard StorytellazГруппа Junkyard Storytellaz выступит 2 мая в Эрарте. Музыканты, участвовавшие в шоу «Собака.ru» «Новые имена в моде», презентуют свой первый полноформатный студийный альбом «Golden Guillotine».