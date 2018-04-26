Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко объявил планы на 100-й сезон 

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ) первым среди столичных сценических коллективов объявил в четверг планы на новый сезон. Для МАМТ предстоящий творческий год станет юбилейным, 100-м по счету.
О будущих работах и юбилейных торжествах на специальной пресс-конференции сообщили журналистам генеральный директор театра Антон Гетьман, художественный руководитель оперной труппы Александр Титель и художественный руководитель балета Лоран Илер.
По итогам встречи стало ясно, что МАМТ осуществит несколько возобновлений своих знаковых спектаклей, а также представит серию оперных и балетных премьер, из которых две будут мировые.
"Мы надеемся, что сотый сезон будет не только интересен новыми постановками, — отмечалось на пресс-конференции. — 100-й сезон даст нам возможность вспомнить о людях, которые создавали наш театр, творчество которых сыграло огромную роль: это и выдающиеся дирижеры, скажем, такие, как Самосуд или Китаенко, это режиссеры: Мейерхольд, который некоторое время возглавлял Оперную Студию Станиславского, Леонид Баратов, Лев Михайлов, это хореографы: Владимир Бурмейстер, Николай Холфин и Дмитрий Брянцев".
"Мы будем говорить о замечательных художниках, артистах, которые у нас работали, через образовательный проект «Студия», успешно действующий в нашем театре", — проинформировала пресс-атташе МАМТ Ирина Горбунова.
Торжественный вечер, посвященный 100-летию МАМТ, объявлен на 22 декабря.
В опере
Список премьер откроется 14 сентября оперой Сергея Прокофьева «Война и мир». Прежде этот спектакль уже состоял в репертуаре МАМТ, теперь его восстановят в связи с проведением Фестиваля Сергея Прокофьева. Режиссер— постановщик — Александр Титель, сценограф — Владимир Арефьев, дирижер — Феликс Коробов.
Ровно через два месяца, 14 ноября, на Малой сцене состоится премьера оперы Томаса Морса «Фрау Шиндлер». Дирижер-постановщик -Тимур Зангиев, режиссер — Владимир Алеников, сценограф — Семен Пастух.
На 15 февраля 2019 года объявлена мировая премьера оперы Александра Вустина «Влюбленный дьявол». Над спектаклем работают: дирижер-постановщик Владимир Юровский, режиссер Александр Титель, сценограф Владимир Арефьев.
Завершит парад оперных премьер 30 мая 2019 года «Отелло» Джузеппе Верди. Эту постановку осуществит известный режиссер Андрей Кончаловский. Художник — Мэтт Дили, в качестве музыкального руководителя заявлен главный дирижер МАМТ Феликс Коробов.
В балете
В планах балетной труппы МАМТ значатся несколько новых названий. Так, 27 октября программа вечера балета объединит три названия: «Кончерто барокко» Джорджа Баланчина, «Восковые крылья» Иржи Килиана и новый балет Андрея Кайдановского, название для которого еще предстоит выбрать. Однако мировая премьера этого опуса уже значится в афише МАМТ на 27 октября.
К 22 ноября Джон Ноймайер возобновит свою «Чайку». Следующий вечер балетных премьер состоится на основной сцене уже в будущем году — 20 апреля 2019 года. Он включит постановки в хореографии Йохана Ингера, Триши Браун и Анжелена Прельжокажа.