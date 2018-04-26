Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко объявил планы на 100-й сезон

МОСКВА, 26 апреля. / ТАСС /. Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ) первым среди столичных сценических коллективов объявил в четверг планы на новый сезон. Для МАМТ предстоящий творческий год станет юбилейным, 100-м по счету.

По итогам встречи стало ясно, что МАМТ осуществит несколько возобновлений своих знаковых спектаклей, а также представит серию оперных и балетных премьер, из которых две будут мировые.

"Мы будем говорить о замечательных художниках, артистах, которые у нас работали, через образовательный проект «Студия», успешно действующий в нашем театре", — проинформировала пресс-атташе МАМТ Ирина Горбунова

Торжественный вечер, посвященный 100-летию МАМТ, объявлен на 22 декабря.

В опере

На 15 февраля 2019 года объявлена мировая премьера оперы Александра Вустина «Влюбленный дьявол». Над спектаклем работают: дирижер-постановщик Владимир Юровский , режиссер Александр Титель, сценограф Владимир Арефьев.

Завершит парад оперных премьер 30 мая 2019 года «Отелло» Джузеппе Верди . Эту постановку осуществит известный режиссер Андрей Кончаловский . Художник — Мэтт Дили, в качестве музыкального руководителя заявлен главный дирижер МАМТ Феликс Коробов.

В балете

В планах балетной труппы МАМТ значатся несколько новых названий. Так, 27 октября программа вечера балета объединит три названия: «Кончерто барокко» Джорджа Баланчина , «Восковые крылья» Иржи Килиана и новый балет Андрея Кайдановского , название для которого еще предстоит выбрать. Однако мировая премьера этого опуса уже значится в афише МАМТ на 27 октября.