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Театр Станиславского и Немировича-Данченко покажет «Лебединое озеро» к юбилею Маргариты Дроздовой
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Театр Станиславского и Немировича-Данченко покажет «Лебединое озеро» к юбилею Маргариты Дроздовой 

RT на русском 1 час назад
Фото: otr-online.ru
Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко покажет балет «Лебединое озеро» к юбилею народной артистки СССР Маргариты Дроздовой, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу.
Дроздова впервые исполнила партию Одетты — Одиллии 21 мая 1967 года. Теперь в этом образе 7 мая предстанет её ученица Оксана Кардаш.
На сцене театра Дроздова станцевала практически все главные балетные партии. В частности, её можно было увидеть в постановках «Золушка», «Корсар», «Эсмеральда», «Оптимистическая трагедия».
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску в честь 200-летия со дня рождения балетмейстера Мариуса Петипа.
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