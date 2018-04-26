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Источник: Джигарханян доставлен в больницу в состоянии комы
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Источник: Джигарханян доставлен в больницу в состоянии комы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Народный артист СССР Армен Джигарханян доставлен в больницу в состоянии комы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Новость дополняется.
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