В Барселоне состоялась премьера оперы Антона Рубинштейна «Демон» в постановке Дмитрия Бертмана

Постановка на сцене Лисео — старт грандиозного проекта, который охватит четыре города: Барселону (Большой театр «Лисео»), Нюрнберг (Государственный театр Нюрнберга), Бордо (Национальная опера Бордо) и Москву (театр «Геликон-опера»). На сцене зала «Стравинский» в Москве опера «Демон» А. Рубинштейна будет представлена в 2020 году.