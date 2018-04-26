В Барселоне состоялась премьера оперы Антона Рубинштейна «Демон» в постановке Дмитрия Бертмана 

23 апреля в Большом театре «Лисео» (Барселона) с огромным успехом состоялась премьера оперы Антона Рубинштейна «Демон». Над постановкой работала международная команда: режиссер-постановщик — Дмитрий Бертман — художественный руководитель театра «Геликон-опера», музыкальный руководитель постановки и дирижер — Михаил Татарников — главный дирижер Михайловского театра, декорации и костюмы к спектаклю создал известный австрийский художник Хартмут Шогхофер, световую партитуру воплотил американец Томас Хазе — знаменитый мастер по свету, над пластикой и сценическим движением актеров работал главный хореограф «Геликона» Эдвальд Смирнов. В спектакле выступили солисты «Геликон-оперы» заслуженная артистка России Лариса Костюк (Няня) и Игорь Морозов (Синодал).
Постановка на сцене Лисео — старт грандиозного проекта, который охватит четыре города: Барселону (Большой театр «Лисео»), Нюрнберг (Государственный театр Нюрнберга), Бордо (Национальная опера Бордо) и Москву (театр «Геликон-опера»). На сцене зала «Стравинский» в Москве опера «Демон» А. Рубинштейна будет представлена в 2020 году.
«Мы собрали удивительную команду постановщиков — команду друзей. У меня был близкий друг — Дмитрий Хворостовский, выдающийся баритон. В ноябре прошлого года произошла большая трагедия — мы потеряли его. Но у него была мечта сыграть роль Демона, и мы сделали вместе с ним полуконцертную версию «Демона» в Москве. Затем были большие планы поставить оперу в Европе. Я поделился этой идеей с Кристиной Шепельман, художественным руководителем театра «Лисео», моим давним другом, и она очень заинтересовалась проектом. Конечно, мы вместе мечтали об этом спектакле, ждали момент, когда сможем представить «Демона» с Дмитрием Хворостовским в главной роли. Но уход Дмитрия разрушил многие планы. Мы ставим этот спектакль в память о нем!» — говорит Дмитрий Бертман.