Солисты Мариинского театра выступили в Химках

Сегодня в театральных Химках грандиозное событие. Театр «Наш дом» принимает камерную программу 17-го Пасхального фестиваля под руководством Валерия Гергиева

По традиции, этот фестиваль один из самых знаменитых в стране. Артисты уже побывали в Уфе, Суздали, Мурманске, Североморске, Смоленске и других городах. Теперь повезло и Химкам. Программу представляет художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, народная артистка России Лариса Гергиева

Она выступает ведущей и концертмейстером программы. Среди исполнителей — солисты Мариинского театра. В репертуаре — русские романсы и мировые оперные шедевры. Гергиева рассказала, как удается работать в таком плотном гастрольном графике.

Мы, конечно, устаем, но Пасхальный фестиваль создает для нас хорошие условия. Мы живем в хороших гостиницах. Мы хорошо, правильно передвигаемся. У нас простроена логистика. Но самое главное — та радость, с какой нас встречает зритель. Она вдохновляет нас. Мы снова находим силы, едем дальше. И надеюсь, нас ждут и дальше. Мы выдержим весь этот марафон. И подарим много радости своим слушателям

— Валерия Гергиева.

Зритель действительно горячо встречал артистов. В зале был аншлаг. Послушать программу пришли не только химчане. Многие ехали из Москвы и всей области.