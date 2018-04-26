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Солисты Мариинского театра выступили в Химках
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Солисты Мариинского театра выступили в Химках 

360tv.ru 1 час назад
Сегодня в театральных Химках грандиозное событие. Театр «Наш дом» принимает камерную программу 17-го Пасхального фестиваля под руководством Валерия Гергиева.
По традиции, этот фестиваль один из самых знаменитых в стране. Артисты уже побывали в Уфе, Суздали, Мурманске, Североморске, Смоленске и других городах. Теперь повезло и Химкам. Программу представляет художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, народная артистка России Лариса Гергиева.
Она выступает ведущей и концертмейстером программы. Среди исполнителей — солисты Мариинского театра. В репертуаре — русские романсы и мировые оперные шедевры. Гергиева рассказала, как удается работать в таком плотном гастрольном графике.
Мы, конечно, устаем, но Пасхальный фестиваль создает для нас хорошие условия. Мы живем в хороших гостиницах. Мы хорошо, правильно передвигаемся. У нас простроена логистика. Но самое главное — та радость, с какой нас встречает зритель. Она вдохновляет нас. Мы снова находим силы, едем дальше. И надеюсь, нас ждут и дальше. Мы выдержим весь этот марафон. И подарим много радости своим слушателям
— Валерия Гергиева.
Зритель действительно горячо встречал артистов. В зале был аншлаг. Послушать программу пришли не только химчане. Многие ехали из Москвы и всей области.
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