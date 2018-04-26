В Музыкальном театре Волгограда покажут лучшего в городе д'Артаньяна

В Музыкальном театре Волгограда готовятся к премьере красочного мюзикла «Д'Артаньян и три мушкетера».

— Свои сюрпризы для зрителей подготовили и художник по костюмам, и художник-сценограф. Театральный станок будет многоуровневым — благодаря декорациям герои окажутся в лабиринте, — поделились планами в Волгоградском музыкальном театре. — Зрителей порадуют и оригинальными нарядами любимой всеми четверки друзей, артистов хора и балета.

Премьерный показ мюзикла по знаменитой повести Александра Грина пройдет завтра в 18:30. Взглянуть на новую постановку худрука Музыкального театра волгоградцы смогут также в субботу и в воскресенье.

За последний год Музыкальный театр уже не в первый раз приглашает горожан на премьеры интересных мюзиклов — свой первый день рождения справила постановка «Дубровский». Художественный руководитель театра Александр Кутявин показал волгоградцам незыблемое «Обыкновенное чудо» и трогательную историю юной Ассоль из «Алых парусов».

Историю ярой поклонницы театра, вот уже 60 лет не пропускающей ни одной премьеры, читайте в нашем репортаже.