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Коляда выпросил у Юли Михалковой платья для артисток своего театра
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Коляда выпросил у Юли Михалковой платья для артисток своего театра 

e1.ru 59 минут назад
Фото: e1.ru
Драматург и художественный руководитель «Коляда театра» рассказал о том, что у артисток его театра, возможно, появятся новые наряды. 26 апреля на праздновании дня рождения «Четвёртого канала» он обратился к актрисе шоу «Уральские пельмени» Юле Михалковой с просьбой сдать своё платье в костюмерку театра, когда оно ей надоест. Об этом на своей странице в Facebook рассказал сам Коляда.
«Увидел Юлю Михалкову, говорю:
— Юля, когда вам ваше платье надоест, можете его сдать в нашу костюмерку?», — написал драматург.
Он отметил, что часто обращается к людям с таким вопросом, и иногда это срабатывает. В этой ситуации, по словам Коляды, сработало.
«Дак у меня много есть чего, сдам, конечно», — передал он слова Михалковой.
Единственный нюанс, на котором заострила внимание подружка звезды «Уральских пельменей», касался того, найдутся ли в театре артистки с такой фигурой. «Найдём», — заверил Коляда.
26 апреля «Четвёртый канал» отметил своё 27-летие. В честь этого с 23 апреля в эфир телеканала вернулись звёзды 90-х, в том числе и Юля Михалкова.
А Николай Коляда недавно рассказал о приезде народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой в его театр. По словам драматурга, они проговорили полтора часа и за это время Максакова успела рассказать ему о том как и какое вино нужно пить. Также в апреле драматург получил губернаторскую премию за своё собрание сочинений, а актёров его театра Светлану и Сергея Колесовых пригласили на Каннский кинофестиваль. Но у некоторых подопечных Коляды возникли трудности: в Омске спектакль его ученика Валерия Шергина запретили из-за слова «шлюхи» в названии.
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