Коляда выпросил у Юли Михалковой платья для артисток своего театра

Драматург и художественный руководитель «Коляда театра» рассказал о том, что у артисток его театра, возможно, появятся новые наряды. 26 апреля на праздновании дня рождения «Четвёртого канала» он обратился к актрисе шоу «Уральские пельмени» Юле Михалковой с просьбой сдать своё платье в костюмерку театра, когда оно ей надоест. Об этом на своей странице в Facebook рассказал сам Коляда.

«Увидел Юлю Михалкову, говорю:

— Юля, когда вам ваше платье надоест, можете его сдать в нашу костюмерку?», — написал драматург.

Он отметил, что часто обращается к людям с таким вопросом, и иногда это срабатывает. В этой ситуации, по словам Коляды, сработало.

«Дак у меня много есть чего, сдам, конечно», — передал он слова Михалковой.

Единственный нюанс, на котором заострила внимание подружка звезды «Уральских пельменей», касался того, найдутся ли в театре артистки с такой фигурой. «Найдём», — заверил Коляда.

26 апреля «Четвёртый канал» отметил своё 27-летие. В честь этого с 23 апреля в эфир телеканала вернулись звёзды 90-х, в том числе и Юля Михалкова.