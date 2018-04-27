Минусинская драма. Почему «уходят» руководителя театра

Заслуженный деятель искусств России Алексей Песегов работает в Минусинском драматическом театре более сорока лет. Сначала был режиссёром, затем стал руководителем. Благодаря ему о театре снова заговорили, спектакли стали номинировать на «Золотую маску». Теперь его решили отстранить от работы.

Формальный повод

Как сообщили в министерстве культуры, увольнять режиссёра не собираются. В театре поменяют устав, согласно которому Алексей Песегов останется на должности художественного руководителя, а административно-хозяйственные дела на себя возьмёт новый директор, назначение которого — прерогатива министерства. Согласовывать кандидатуру с коллективом чиновники не обязаны. «Формальным поводом для изменения организационной структуры театра стали претензии из-за неправильной декларации о доходах, которую подал Алексей Песегов, — говорит депутат Законодательного собрания края Владислав Зырянов. — По словам министерства культуры, он нарушил закон о коррупции. Даже если это на самом деле так, возмущение актёров всё равно понятно. С их мнением никто не считается: кого назначить новым руководителем, не спрашивают. Но работники ведь не солдаты, которые только выполняют приказы!»

Между тем актёры создали петицию в поддержку своего руководителя, в которой требуют отправить в отставку министра культуры. Инициатива уже набрала более 2 тыс. подписей. Сам Алексей Песегов и сотрудники театра уверены, что таким образом у руководителя отбирают возможность принимать решения. Ведь за неправильные справки о доходах ему уже был вынесен выговор, да и разница в суммах всего несколько сот рублей. Новый директор театра получит возможность в любой момент уволить худрука или не продлить с ним контракт. Театралы предполагают, что камень преткновения — проекты по реконструкции театра, которых подготовлено уже несколько, каждый обошёлся бюджету в несколько миллионов рублей. Тот, который пришёлся по душе коллективу, так и не был принят, а вот последний, наоборот, вызвал в театре резкое недовольство.

Многие жители края, которые следят за ситуацией, уверены, что в министерстве выбрали не очень красивый способ устранить руководителя театра. Всё-таки в культуре главный творец, а не чиновник.