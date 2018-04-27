Ещё
Мотоциклистки в Приморье отметят день женщин‐байкеров мотопробегом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мотоциклистки в Приморье отметят день женщин‐байкеров мотопробегом 

360tv.ru 22 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В столице Приморья девушки‐байкеры 29 апреля в шестой раз примут участие в мотопробеге, отмечая Международный День Мотоциклистки. Организует мероприятие во Владивостоке женское мотосообщество «Steel cats». Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на мотосообщество.
Сбор девушек, желающих поучаствовать в мотопробеге, состоится в полдень 29 апреля на территории средней школы № 73 по адресу: улица Шилкинская, 19. Старт колонны в 13:00.
Маршрут колонны пройдет от Третьей Рабочей до театра оперы и балета Владивостока, затем на стелу Владивостока. Участие в празднике может принять любая мотоциклистка или девушка, только начинающая интересоваться мотоциклами из любого региона страны, отмечают организаторы.
21 апреля в Подмосковье был открыт мотосезон. На празднике «Мы вместе за безопасность дорожного движения!» в «Крокус Экспо» прошли показательные выступления спецполка подмосковного ДПС, были представлены детские образовательные проекты, состоялся мотопробег.
360tv.ru: последние новости
Лучшие подмосковные цирковые коллективы показали свое мастерство на гала‐концерте в Москве Руководство «Табакерки» прокомментировало возможное переименование театра Театры Подмосковья получат более 100 миллионов рублей в 2018 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы26
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру26
Как уходили знаменитости16
Старейшие рестораны планеты
Волшебные преображения звёзд
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение