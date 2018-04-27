Мотоциклистки в Приморье отметят день женщин‐байкеров мотопробегом

В столице Приморья девушки‐байкеры 29 апреля в шестой раз примут участие в мотопробеге, отмечая Международный День Мотоциклистки. Организует мероприятие во Владивостоке женское мотосообщество «Steel cats». Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на мотосообщество.

Сбор девушек, желающих поучаствовать в мотопробеге, состоится в полдень 29 апреля на территории средней школы № 73 по адресу: улица Шилкинская, 19. Старт колонны в 13:00.

Маршрут колонны пройдет от Третьей Рабочей до театра оперы и балета Владивостока, затем на стелу Владивостока. Участие в празднике может принять любая мотоциклистка или девушка, только начинающая интересоваться мотоциклами из любого региона страны, отмечают организаторы.