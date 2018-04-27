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Театр имени Вахтангова начнет с Комсомольска-на-Амуре
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Театр имени Вахтангова начнет с Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровский край сегодня 3 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В рамках федеральной программы «Большие гастроли» Хабаровский край посетит знаменитый столичный театр имени Вахтангова. Начнётся гастрольный тур 29 апреля с Комсомольска-на-Амуре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В городе Юности Сергей Маковецкий, Ирина Купченко, Юлия Рутберг, Алексей Гуськов и другие именитые артисты-вахтанговцы на сцене драматического театра покажут три спектакля, один из них дважды. 29 и 30 апреля зрители увидят нестареющую классику — «Дядю Ваню» по Чехову. 1 мая состоится спектакль «Крик лангусты», а 2 мая — «Наш класс». Из Комсомольска театр имени Вахтангова отправится в Хабаровск, где будет гастролировать с 3 по 6 мая на двух сценах: в краевом театре драмы и краевом музыкальном театре. Театралы увидят такие масштабные спектакли, как «Евгений Онегин» и «Дядя Ваня», а также «Крик Лангусты», «Медея» и «Наш класс».
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