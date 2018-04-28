Театр Вахтангова отправился с большими гастролями на Дальний Восток

МОСКВА, 28 апреля. / ТАСС /. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова в рамках федерального проекта «Большие гастроли», учрежденного Министерством культуры РФ , отправился с масштабным туром по городам дальневосточного региона. Выступления московской труппы пройдут с 29 апреля по 12 мая в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске и Владивостоке. Об этом ТАСС сообщил в субботу директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

"Театр Вахтангова принимает участие в программе «Большие гастроли» с момента ее создания — с 2014 года", — сказал Крок . Он напомнил, что в прошлые годы в рамках этого проекта вахтанговцы выезжали в Улан-Удэ, Владикавказ, Уфу, Петрозаводск и Саратов.

"В этом году нам выпало совершить масштабный тур по Дальнему Востоку, куда в общей сложности выезжает шесть спектаклей, отражающих все разнообразие репертуара Вахтанговского театра. В этих постановках задействована почти вся наша замечательная труппа", — отметил Крок.

Он сообщил, что первым гастрольным пунктом станет Комсомольск-на-Амуре, где выступления начнутся уже в воскресенье, 29 апреля. «Будут показаны чеховский „Дядя Ваня“ в постановке Римаса Туминаса , „Крик лангусты“ по пьесе Марелла в постановке Михаила Цитриняка, „Наш класс“ Тадеуша Слободзянека в постановке Натальи Ковалевой », — проинформировал Крок.