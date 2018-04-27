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В Волгограде для слабовидящих покажут спектакль о Сталинградской битве
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В Волгограде для слабовидящих покажут спектакль о Сталинградской битве 

АиФ Волгоград 52 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре 5 мая пройдет показ спектакля «Украденное солнце». Специально для слабовидящих он будет сопровождаться тифлокомментарием — лаконичным описанием предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому без пояснений.
Режиссёр Алексей Серов написал спектакль в формате военного дневника, составленного по воспоминаниям детей, проживших в Сталинграде 200 дней и ночей во время войны с немцами. В нем передана сила духа жителей города того времени, которая помогла им выжить в самые тяжелые дни, и вера авторов в то, что война — явление временное, а искусство вечное.
«Показ спектакля — это вклад Казачьего театра в создание доступной среды: он акцентирует внимание на возможности участия инвалидов в культурной и художественной деятельности», — отметили в пресс-службе комитета культуры Волгоградской области. На мероприятие приглашены представители районных отделений Всероссийского общества слепых в Волгоградской области и Волгограде.
Отметим, что это уже не первая постановка для слепых зрителей. В декабре 2017 года театр представил слабовидящим спектакль «В пылающей тьме», посвященный жизни учебного заведения для незрячих. Показ поддержали Волгоградская областная специальная библиотека для слепых и региональное отделение Всероссийского общества слепых.
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