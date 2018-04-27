Воспитанники детской Воскресной школы Казанского храма в Теплом Стане посетили Пасхальный спектакль

В Патриаршем центре духовного развития детей и молодежи состоялась премьера Пасхального спектакля «Тихое дыхание тишины», созданного участниками подросткового проекта «99 овец».

В спектакле было много музыки, хвалебных стихов-псалмов, красивые костюмы и много юных актеров, подростков и молодых людей, заставляющих своим искренним исполнением задуматься о самом главном в жизни.

«Ребятам спектакль очень понравился», — сообщается на сайте храма — «первая часть спектакля была посвящена истории великого царя Давида, во второй части была представлена история сирийского полководца по имени Нееман».